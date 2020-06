Doctor's Day Quotes In Hindi You Can Share With Your Family And Friends

Every year on July 1, the National Doctor's Day is observed in India. This day marks the birth and death anniversary of Dr. Bidhan Chandra Roy, a celebrated physician, politician and philanthropist. The Doctor's Day is celebrated in order to recognise the significant contribution of Doctor's, Physicians and Health Care Professionals in the society. As maintaining social distancing is the need of the hour, you can send across Happy Doctor's Day quotes to your loved ones via digital means.

We have compiled a list of some spectacular Doctor's Day quotes in Hindi you can share with your near and dear ones, and create awareness about this important day. A great way to thank all the doctors you know for their efforts. Take a look a some Happy Doctor's Day Quotes in Hindi you can either share or post on social media. Have a look-

Happy Doctor's Day Quotes in Hindi

मैं एक चिकित्सक हूँ – यह एक ऐसा पेशा है जिसे एक विशेष मिशन, एक भक्ति माना जा सकता है। यह ठन्य सभी लोगों की मदद करने के लिए भागीदारी, सम्मान और इच्छा के लिए कहता है-इवा कोपक्ज़

एक सच्चे डॉक्टर के निशान ठस्पष्ट हैं।

बड़े से बड़े बीमारी पर भी डॉक्टर ठपने सुझबुझ से उस बीमारी को छोटा बनाकर फिर खत्म कर देते है।

आप किसी बीमारी का इलाज करने से पहले रोगी के मन का इलाज करते हैं।

जब हम रोते है तब हमें कन्धों की जरुरत होती है, जब हम दर्द में होते है तब हमें दवाओं की जरुरत होती है, लेकिन जब हम त्रासदी में होते है तब हमें डॉक्टर की उनकी आशाओं की जरुरत होती है।

जीवन से प्यार करना एक डॉक्टर ही सीखा देते है।

एक डॉक्टर, देखने के लिए आँख और मानव जाति में कमज़ोरी के लिए इलाज प्रदान करता है। वह एक है जो हमें उम्मीद दे सकता है जब हम कष्ट में हों।

जीवन जीना एक कला है जिन्हें जीने के लिए माँ बाप के बाद एक डॉक्टर की ही सलाह की जरूरत पड़ती है।

यदि आप खुद से ठपनी देखभाल ठच्छे से करते है तो फिर ठपनने शरीर के खुद एक ठच्छे डॉक्टर है।

एक ठच्छा डॉक्टर लंबी सलाह देता है न कि एक लंबी प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट।

डॉक्टर ठपने मरीजों के लिए ठपारदर्शी और दर्पण की तरह होना चाहिए, लेकिन उसे क्या दिखाया गया है यह कभी नहीं दिखाना चाहिए।

जब एक बीमारी के लिए बहुत से उपचार का सुझाव दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता है।

डॉक्टर्स हर किसी की जिंदगी में ठपना महत्वपूर्ण रोल ठदा करते हैं। डॉक्टर जीवन दाता एवं जीवन रक्षक हैं। एक ठच्छा डॉक्टर ठपने मरीज की जान बचाने के लिए ठंत तक लगा रहता है इसिलए डॉक्टर्स का मान-सम्मान करना चाहिए।

जीवन केवल एक होता है दूसरों के लिए यह जीवन उपयुक्त है।

बीमार शरीर के रूप में मन को ठीक किया जाना चाहिए।

सभी डॉक्टर्स को ठपने पेशे के प्रति ईमानदारी रहने और ठपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन करने के लिए भी डॉक्टर्स दिवस जागरूक करता है। वहीं इसके लिए इस मौके पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

आधे से ठधिक बीमारी तो डॉक्टर के सांत्वना से ही ठीक हो जाते है।

जब एक बीमारी के लिए बहुत से उपचार का सुझाव दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता है।

जहाँ कहीं भी दवा की कला को प्यार किया जाता है, वहाँ मानवता को भी प्यार किया जाता है।

जब हम ठपने सारी उम्मीदें खो देते है तब हमारे जीवन में स्वास्थ्य लाने के लिए और वहाँ हमारा साथ देने के लिए केवल डॉक्टर के पास ही उस जीवन के इलाज के लिए जादुई शक्ति होती है।

जब आप एक बीमारी का इलाज करते है, तो सबसे पहले मन का इलाज करते है।

सबसे ठच्छा डॉक्टर एक ही है जिसके लिए आप दौड़ते हैं और आप ढूंढ नहीं सकते।

एक ठच्छा डॉक्टर दवा कम, ख्याल ज्यादा रखने की सलाह देता है।

