Dol Purnima Wishes In Bengali For Your Dear Ones On The Auspicious Festival

Dol Purnima or Dol Jatra is one of the biggest festivals celebrated in Assam, Bengal and Odisha. The festival of colours is known for its vibrance and exuberance thus making it an extravagant affair. It is known as Holi in the rest of the country but is widely known as Dol Purnima in certain regions. Below are some the best Dol Purnima wishes to send your dear ones. Check them out below -

Also read: Holika Dahan In Bangalore: How & Where The 'festival Of Colours' Is Celebrated In The City

Dol Purnima wishes in Bengali

1) রঙের সৌন্দর্য আপনার দোল পূর্ণিমাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। শুভ হোলি.

2) হোলিতে আপনাকে বর্ণিল দোয়া পাঠাচ্ছি। আপনার সুখী এবং সন্তুষ্ট জীবন হোক

3) আজ আমার আকাশে আকাশে চাঁদের হাসি কোন রঙই নয় ক্লান্ত হোক বা না হোক, বৃষ্টি হোক বা শিলাবৃষ্টি হোক, ঝড় হোক বা শিলাবৃষ্টি হোক, ফুল ফোটে বা পড়ুক। শুভ ডল পূর্ণিমা।

4) দোল মানে সবার মধ্যে রঙিন ধারণা তৈরি করা, দোল মানে মন রঙের রঙ স্পর্শ করছে, দোল মানে মাঝখানে কেউ। রঙ ভাল খেলুন। শুভ ডল পূর্ণিমা।

5) হোলি একে অপরের প্রতি বোঝার এবং ভালবাসার বিকাশের সময়। আপনার বন্ধুত্ব পুনর্নবীকরণ এবং প্রকাশ করার জন্য আপনার সকলের জন্য এখানে একটি প্ল্যাটফর্ম প্রিয়জনদের জন্য একটি সুন্দর হোলি বার্তা লিখে রইল আন্তরিক ভালবাসা। শুভ ডল পূর্ণিমা।

Also read: Holika Dahan In Surat For Those Looking To Celebrate The Day In A Traditional Manner

Image courtesy - Sarvaswa Tandon on Unsplash

Also read: Holi wishes in Sanskrit that you can share with your loved ones

6) মথুরা ও বৃন্দাবনের গলি থেকে শুরু করে হোলির রঙ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই রঙগুলি প্রেম, ভ্রাতৃত্ব এবং সত্যের বার্তাও বহন করে। তাই আপনি যখনই কারও উপর হোলির রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছেন, আপনি তাকে সর্বদা তাঁর প্রতি সত্যবাদী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিন, তার সাথে আজীবন ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখুন এবং সারাজীবন তাকে সমস্ত সম্ভাব্য ভালবাসা দিয়ে বর্ষণ করবেন। শুভ ডল পূর্ণনিমা।

7) যদিও হোলির সুখী উপলক্ষে আমি আপনার থেকে অনেক দূরে রয়েছি, আমার সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং শুভকামনা আপনার সাথে রয়েছে। একটি দুর্দান্ত হোলি আছে। শুভ ডল পূর্ণিমা।

8) শুভ লাল। সান-কিসড সোনা। সুদুর রৌপ্য। বেশ বেগুনি। সুখী নীল চির সবুজ। আমি আপনাকে এবং পরিবারের সকল সদস্যদের সবচেয়ে বর্ণা হোলির শুভেচ্ছা জানাই। শুভ ডল পূর্ণিমা।

9) এই হোলি, আশা প্রভু বিউ দিয়ে আপনার জীবনের ক্যানভাস আঁকেন | শুভ ডল পূর্ণিমা।

10) হোলি শুধুমাত্র রঙ এবং মিষ্টি সম্পর্কে নয়। এটি কৃষ্ণ ও রাধার অনন্ত প্রেমের কথা মনে করিয়ে দেয়। এটি নরশিমা, প্রহ্লাদ এবং হিরণ্যকশ্যপ এবং এইভাবে 'সত্য এবং মানবতা মহাবিশ্বে অজেয় শক্তি' এর সত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শুভ ডল পূর্ণিমা।

Also read: Holi wishes for colleagues: Best Holi messages to forward to your office friends & boss

Image courtesy - Ishan Das on Unsplash

Also read: Holi wishes to send to your girlfriend and celebrate the Festival of Colours