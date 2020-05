Eid Al Fitr Greetings In Hindi To Send Your Friends And Family On This Auspicious Day

Eid al Fitr is one of the most auspicious days and festival in the Muslim religion. People celebrate Eid al Fitr after they finally break the fast of Ramadan, which they keep for the previous month. There are some heart-touching Eid Mubarak greetings in Hindi that one can send to their friends and family. These Eid al Fitr Hindi greetings will make this special day even more special for your friends!

Here are some Eid al Fitr greetings in Hindi

मिल के होती थी कभी ईद भी दीवाली भी

अब ये हालत है कि डर डर के गले मिलते हैं, ईद मुबारक

अल्लाह आपको ईद के

मुक्कदस मोके पर तमाम

खुशियां अता फरमाएं

और आपकी इबादत क़ुबूल करें ईद मुबारक

समुद्र को उसका किनारा मुबारक

चांद को सितारा मुबारक

फूलों को उसकी खुशबू मुबारक

दिल को उसका दिलदार मुबारक

आपको और आपके परिवार

को ईद का त्यौहार मुबारक

कोई इतना चाहे तुम्हें तो बताना,

कोई तुम्हारे इतने नाज उठाए तो बताना,

ईद मुबारक तो हर कोई कह देगा तुमसे,

कोई हमारी तरह कहे तो बताना। ईद मुबारक

हर ख्वाहिश हो मंजूर-ए-खुदा

मिले हर कदम पर रजा-ए-खुदा

फना हो लब्ज-ए-गम यही हैं दुआ

बरसती रहे सदा रहमत-ए-खुदा

Eid Mubarak 2020

रात का नया चांद मुबारक,

चांद की चांदनी मुबारक,

फलक को सितारे मुबारक,

सितारों को बुलंदी मुबारक,

और आपको ईद मुबारक

Happy Eid Mubarak 2020

चुपके से चांद की चांदनी छू जाए आपको

धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको

दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से

हम दुआ करते हैं मिल जाए वो आपको

ईद मुबारक, Happy Eid 2020

मुबारक नाम है तेरा,

मुबारक ईद हो तुझको,

जिसे तू देखना चाहे,

उसी की दीद हो तुझको

सभी को ईद मुबारक

Happy Eid 2020

ज़िन्दगी के हर पल खुशियों से कम न हो,

आप के हर दिन ईद के दिन से कम न हो,

ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो!

Happy Eid 2020

हवा की खुशबू मुबारक

फिज़ा को मौसम मुबारक

दिलों को प्यार मुबारक

आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक

Wish you Happy Eid 2020

जो खो गया हम से अंधेरी रातों में

उसी को ढूंढने के लिए ईद आई है…

ईद मुबारक, Happy Eid 2020



कुछ मुसर्रत मज़ीद हो जाये, इस बहाने से ईद हो जाये,

ईद मिलने जो आप आ जाएं, मेरी भी ईद ईद हो जाये

ईद मुबारक

रमज़ान में न मिल सके, ईद में नज़रें ही मिला लो

हाथ मिलाने से क्या होगा? सीधा गले ही लगा लो ईद मुबारक

Hindi greetings for Eid al Fitr:

अल्लाह की रेहमत चाही है

खुशियां कितनी लायी है

क़यामत ने बात दोहराई है

देखो फिरसे ईद आयी है ईद मुबारक

साल में एक बार आती है ईद, खुशियां हज़्ज़ार लती है ईद

मोमिन के लिए तोहफा है ईद,

बच्चों के लिए ईदी है ईद, अल्लाह की आता और इनाम है ईद,

हर एक को मुबारक हो यह प्यारी सी ईद

ज़िन्दगी के हर पल खुशियों से काम न हो

आपके हर दिन ईद के दिनों से काम न हो

ईद मुबारक

हर ख्वाहिश हो मजूर-ए-खुदा मिले हर कदम पर राजा-ए-खुदा

फना हो लब्ज-ए-गम यही है दुआ

बरसती रहे सदा रहमत-ए-खुदा

ईद मुबारक

यूं तोह इबादत बहुत की तुमने

रोजे में खुदा से मोहब्बत की तुमने

चलो अब वक्त आया है की इबादत का सिला पाए

जिसका इंतज़ार था वोह चाँद निकल आया है

मुबारक हो चाँद, चलो ईद का जष्न मनाएं

ईद का त्योहार आया है खुशियां अपने संग लाया है

खुदा ने दुनिआ को महकाया है

देखो फिर से ईद का त्योहार आया है

ये दुआ मांगते है हम ईद के दिन, बाकी न रहे आपका कोई गम ईद के दिन

आपके आँगन में उतरे हर रोज खुशियों भरा चाँद,

और महकता रहे फूलों का चमन ईद के दिन

ईद लेकर आती है ढेर साड़ी खुशियां, ईद देती है इंसान में दूरियां,

ईद है खुदा का एक नायाब तबारक और हम भी कहते है आपको

ईद मुबारक

कोई इतना चाहे हमे तोह बताना

कोई तुम्हारी फ़िक्र करे तोह बताना

ईद मुबारक हो हर कोई कह लेगा

कोई हमारे अंदाज़ में कहे तो बताना

आज खुदा की हम पर हो मेहरबानी,

करदे माफ हम लोगों की सारी नाफरमानी,

ईद का दिन आज आया, चलो मिलके करें यही वादा,

कुरान की दिखाई सही राह पर हम चलेंगे सदा,

सभी मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक!!

मुबारक नाम है तेरा, मुबारक ईद हो तुम्हें,

जिसे तूम देखना चाहे, उसी के दीदार हो तुम्हें,

ईद मुबारक!!

सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल,

दुनिया के सारे गम तुम जाओ भूल,

चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत,

इसी उम्मीद के साथ तुम्हें मुबारक हो ईद!!

जिंदगी का हर पल खुशियों से कम न हो,

आप का हर दिन ईद के दिन से कम न हो,

ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो,

जिसमें कोई दुःख और कोई गम न हो,

ईद मुबारक!!

सोचा किसी अपने से बात करूं,

अपने किसी खास को याद करूं,

किया जो फैसला ईद मुबारक कहने का,

दिल ने कहा.. क्यों ना सबसे पहले आपसे शुरुआत करूं!!

ईद लेकर आता है ढेर साड़ी खुशियां

ईद मिटा देता है इंसान की दूरियां

ईद है खुदा का एक नयम तबर्रुक

इसी लिए कहते है सब ईद मुबारक

आग़ाज़ ईद है, अंजाम ईद है;

सच्चाई पे चलो तो हर ग़म ईद है;

जिसने भी रखे रोज़े;

उन सब के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम ईद है।

ईद मुबारक़!

Happy Eid al Fitr Greetings 2020:

सूरज की किरणें तारों की बहार;

चाँद की चाँदनी अपनों का प्यार;

हर घड़ी हो ख़ुशहाल;

उसी तरह मुबारक हो आपको ईद का त्योंहार।

ईद मुबारक!

महक उठी है फ़ज़ा पैरहन की ख़ुशबू से चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है. ईद मुबारक!

तू मेरी दुआओं में शामिल है इस तरह;

फूलों में होती है खुशबु जिस तरह;

अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियाँ दे;

ज़मीन पर होती है बारिश जिस तरह। ईद मुबारक!



आपने क्या सोचा मैसेज नै आएगा?

सोचा यह दोस्त आपको भूल जायेगा?

यह तोह आदत है हमारी सताने की

आप से प्यारा दोस्त कोण भला पायेगा

ईद मुबारक

आयी है ईद रोज-ए-मुसर्रत लिए हुए, बिकते है तेरी दीद की हसरत लिए हुए

ईद मुबारक

अक्बर ने पूछा बीरबल से की कोई ऐसा तरीका बताओ के मैं कुछ खाऊ और पीयूं और मेरा रोज़ा न टूटे, बीरबल ने कहाँ की हुज़ूर लाते खाओ और गुस्सा पी जाओ!

ईद मुबारक



ए ईद का चाँद, क्यों करता है हमको परेशान

तुझे देखने के लिए बेचैन हम

और हमारे साथ है पूरा हिंदुस्तान

ईद मुबारक

