Eid Al-Fitr Quotes In Hindi To Send To Friends And Loved Ones

The holy festival of Eid al-Fitr is celebrated all over the world by the people of the Muslim community. Eid al-Fitr means the festival of breaking the fast. The festival marks the end of the holy month of Ramadan. Eid al-Fitr starts with the sighting of the new moon. Eid al-Fitr is observed to thank the almighty Allah for everything he has done. The date of Eid al-Fitr changes every year according to the Islamic calendar. Eid al-Fitr 2020 is likely to begin on the evening of Saturday, May 23 and it will end on May 24, 2020. Here some of the best Eid al-Fitr quotes in Hindi to send to your loved ones.

Eid al-Fitr quotes in Hindi

अल्लाह आपको ईद के

मुक्कदस मोके पर तमाम

खुशियां अता फरमाएं

और आपकी इबादत क़ुबूल करें|

ईद मुबारक

जिंदगी का हर पल खुशियों से कम न हो,

आप का हर दिन ईद के दिन से कम न हो,

ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो,

जिसमे कोई दुःख और गम न हो

आपको और आपके परिवार को ईद मुबारक

समुद्र को उसका किनारा मुबारक

चांद को सितारा मुबारक

फूलों को उसकी खुशबू मुबारक

दिल को उसका दिलदार मुबारक

आपको और आपके परिवार

को ईद का त्यौहार मुबारक

Eid Mubarak Quotes in Hindi

कोई इतना चाहे तुम्हें तो बताना,

कोई तुम्हारे इतने नाज उठाए तो बताना,

ईद मुबारक तो हर कोई कह देगा तुमसे,

कोई हमारी तरह कहे तो बताना।

ईद मुबारक

हर ख्वाहिश हो मंजूर-ए-खुदा

मिले हर कदम पर रजा-ए-खुदा

फना हो लब्ज-ए-गम यही हैं दुआ

बरसती रहे सदा रहमत-ए-खुदा

ईद मुबारक

रात का नया चांद मुबारक,

चांद की चांदनी मुबारक,

फलक को सितारे मुबारक,

सितारों को बुलंदी मुबारक,

और आपको ईद मुबारक

Eid Al Fitr Hindi quotes

चुपके से चांद की चांदनी छू जाए आपको

धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको

दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से

हम दुआ करते हैं मिल जाए वो आपको

मुबारक नाम है तेरा,

मुबारक ईद हो तुझको,

जिसे तू देखना चाहे,

उसी की दीद हो तुझको

सभी को ईद मुबारक

ज़िन्दगी के हर पल खुशियों से कम न हो,

आप के हर दिन ईद के दिन से कम न हो,

ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो!

Hindi quotes for Eid Al Fitr

हवा की खुशबू मुबारक

फिज़ा को मौसम मुबारक

दिलों को प्यार मुबारक

आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक

जो खो गया हम से अंधेरी रातों में

उसी को ढूंढने के लिए ईद आई है…

ईद मुबारक

ईद का त्यौहार आया है

खुशियां अपने संग लाया है

खुदा ने दुनिया को महकाया है

देखो फिर से ईद का त्यौहार आया है

आप सभी को दिल से ईद मुबारक

आपको और आपके परिवार को ईद मुबारक

Happy Eid Al Fitr 2020

सदा हस्ते रहो जैसे हस्ते है फूल,

दुनिया की सारे गम तुमे जाये भूल,

चारो तरफ फेलाओ खुशिओं के गीत,

ऐसी उम्मीद के साथ यार तुम्हे

|| मुबारक हो ईद ||

ये दुआ मांगते हैं हम ईद के दिन

बाकी न रहे आपका कोई गम ईद के दिन

आपके आँगन में उतरे हर रोज खुशियों भरा चाँद

और मेहेकता रहे फूलो का चमन ईद के एक दिन

ईद मुबारक