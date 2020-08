Friendship Day Messages In Hindi That You Can Send To Your Friends

In India, Friendship Day is celebrated on the first Sunday of August every year. On this day, friends cherish the great bond of friendship that they have. This year, Friendship Day will be celebrated on August 2. However, due to the ongoing pandemic, this year, one may not necessarily be able to step out and meet their friends. But, friends can always celebrate this day virtually. One can also forward these Friendship Day messages in Hindi to celebrate the bond they share with their best friends.

Friendship Day Messages in Hindi

हर कर्ज दोस्‍ती का अदा कौन करेगा.... जब हम ही न रहे तो दोस्‍ती कौन करेगा। ऐ खुदा मेरे दोस्‍त को सलामत रखना.... वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। ऐ बारिश जरा थम के बरस... जब मेरा यार आए तो जम के बरस। पहले न बरस कि वो आ न सके... फिर इतना बरस कि वो जा न सके। आजमा कर देखना कभी, तुम्हे निराश ना होने देंगे कर देंगे अपनी हर ख़ुशी कुर्बान, पर तेरी मुस्कराहट ना खोने देंगे कैसे कह दू की तुम मेरी ज़िंदगीं नहीं हो तेरे लिए दुनिया को रुला देंगे यार पर तुम्हे कभी ना रोने देंगे Dear Best Friend पल पल दिल के पास तुम रहती हो अच्छा दोस्त जिंदगी को जन्नत बनाता है! इसलिए मेरी कद्र किया करो नादानो.. वर्ना फिर कहते फिरोगे, “बहती हवा सा था वो, यार हमारा था वो, कहा गया उसे ढूंढो!” कोई इतना चाहे तो बताना.., कोई इतने नाज तुम्‍हारे उठाए तो बताना। दोस्‍ती तो हर कोई कर लेगा तुमसे.., कोई हमारी तरह निभाए तो बताना। काँटों को चुभना सिखाया नहीं जाता फूलों को खिलना सिखाया नहीं जाता कोई बन जाता हैं, यूँ ही दोस्त अपना किसी को अपना बनाया नहीं जाता कुछ दोस्त खज़ाने की तरह होते है, दिल करता है सालो को ज़मीन में गाड़ दूँ हर कदम पर इम्तहान लेती है जिंदगी हर वक्‍त नया सदमा देती है जिंदगी हम जिंदगी से शिकवा कैसे करें... आखिर आप जैसे दोस्‍त भी तो देती है जिंदगी।

वक़्त फिसलता रहा रेत की तरह,हम बस उन्हें संभालना भूल गए कुछ दोस्त बहुत खास होते हैं ज़िन्दगी में हम बस उन्हें एहसास दिलाना भूल गए भगवान् करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो, करतूतें मेरी हो और बेइज़्ज़ती तुम्हारी हो जिसकी Stupid बाते भी लगती हो Cute, सच्चा लगता हो जिसका हर झूट, जिसके साथ लड़ते हुए भी आ जाये Smile, यही होती है सच्चे दोस्त की स्टाइल… तुफान में कश्‍तियों को किनारे भी मिल जाते हैं जहान में लोगों को सहारे भी मिल जाते हैं दुनिया में सबसे प्‍यारी है जिंदगी कुछ आप जैसे दोस्‍त जिंदगी से भी प्‍यारे मिल जाते हैं। ए सुदामा मुझे भी सिखा दें कोई हुनर तेरे जैसा, मुझे भी मिल जायेगा फिर कोई दोस्त कृष्ण जैसा। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा, जो लम्हे है, चलो हंस कर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा… चाँद की दोस्ती, रात से सुबह तक, सूरज की दोस्ती, दिन से शाम तक. हमारी दोस्ती पहली मुलाक़ात से आखरी सांस तक.. Happy Friendship Day

कुछ सालों बाद न जाने क्‍या समां होगा न जाने कौन दोस्‍त कहां होगा फिर मिलना हुआ तो मिलेगें यादों में जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। मुझसे एक दोस्त नहीं बदला जाता, चाहे लाख दूरी होने पर लोगों के तो भगवान तक बदल जाते हैं एक मुराद पूरी ना होने पर लोग दौलत देखते हैं, हम इज़्ज़त देखते हैं,लोग मंज़िल देखते हैं,हम सफ़र देखते हैं, लोग दोस्ती बनाते हैं, हम उसे निभाते हैं…. happy friendship day दोस्तों की दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं होता है और ये सिखाने के लिए, कोई स्कूल नहीं होता है दोस्ती में ना कोई वार, ना कोई दिन होता हैं, ये तो वो एहसास है जिसमे बस यार होता हैं| दोस्‍ती तो सिर्फ इत्तफाक है ये तो दिलों की मुलाकात है दोस्‍ती नहीं देखती दिन है या रात है इसमें तो डेरीमिल्‍क की मिठास.. और पानीपूरी सी तीखा'स है।

