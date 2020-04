Good Friday Quotes In Hindi To Share With Your Friends And Family

Good Friday is a Christian holiday which commemorates Jesus Christ's crucifixion and death at Calvary. It is observed as part of the Paschal Triduum on Friday preceding Easter Sunday during Holy Week. Given below are some Good Friday quotes in Hindi. Read on.

Good Friday Quotes in Hindi

1)जिस दिन हमारा मन परमात्मा 💫 को याद करने एवं

उनमें दिलचस्पी लेना शुरु कर देगा,

उस दिन से हमारी परेशानियाँ हम में दिलचस्पी लेना बंध कर देगी…

2)जीवन में ज्यादा रिश्ते हो या न हो,

लेकिन जो भी रिश्ते है उनमें

प्यार और एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है…

प्रभु यीशु मसीह 💫 की असीम कृपा आप पर बनी रहे…🙏

3)प्रभु यीशु के चरणों की धूल है हम,

प्रभु के लिये, प्यारे फूल है हम,

इन्हीं फूलों को बचाने और बगीचों को सजाने,

हमारे पापों को प्रभु ईशु ने है अपनाया…

और मनुष्य को ईश्वरता का पाठ है पढ़ाया…

आज पवित्र दिन ये गुड फ्राइडे का है आया….

4)जो बिगड़ी गाडियाँ सुधारे – वो मैकेनिक,

जो बिगड़ी मशीने सुधारे – वो इंजीनियर,

जो बिगड़े शरीर को सुधारे – वो डॉक्टर,

लेकिन जो बिगड़े तकदीर को सँवारे – वो परमात्मा…

प्रभु यीशु आप पर सदा कृपावन हो…

5)जरा-सा मुस्कुरा देना गुड फ्राइडे का दिन है

शिकवे दिल से भुला देना, गुड फ्राइडे का दिन है

नेकी से नेकी की दुआ करना खुदा से हर वक़्त

दुआ देना, दुआ लेना गुड फ्राइडे का दिन है

6)आपकी आँखों में सजे हों जो भी सपने

दिल में छुपी हो जो भी अभिलाषाएं

ये गुड फ्राइडे का पर्व उन्हें सच कर जाये

गुड फ्राइडे पर, आपके लिए है हमारी यही शुभकानाएं

7)अच्छा लगता है जब कोई आपको मिस करता है,

बेहतर लगता है जब कोई आपसे प्यार करता है,

लेकिन सबसे अच्छा तब लगता है जब कोई आपको नही भूलता…

शुभ शुक्रवार…

