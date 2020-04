Hanuman Jayanti Quotes In Hindi That Will Bring Out The Bajrang Bali In You!

Lord Hanuman is a part of the Ramayana in Hindu traditions, scriptures and cultures. He is known as the most loyal followers of Lord Ram. Hanuman Jayanti is celebrated every year on the day of Chaitra Shulka Purnima of the Hindu Calendar. Hanuman Jayanti 2020 will be celebrated on April 8, 2020. On this auspicious occasion, one can celebrate the day by sending out messages, quotes and statuses to their fellow friends and other followers of Hanuman. There are many beautifully written Hanuman Jayanti quotes in Hindi available online.

ALSO READ | Hanuman Jayanti Quotes To Send To Your Loved Ones, Wishing Them On This Auspicious Day

Here are some Hindi Quotes for Hanuman Jayanti:

भीड़ पड़ी तेरे भक्तों पर बजरंगी, सुन लो अर्ज़ अब तो दाता मेरी, हे महावीर अब तो दर्शन दे दो पूरी कर दो तुम कामना मेरी

हे हनुमान तुम हो सबसे बेमिसाल तुमसे आंख मिलाएं किसकी है मजाल सूरज को पल में निगला अंजनी के लाल मूरत तेरी देखकर भाग जाये काल।

दिल चाहे वो सब कुछ देते हैं हनुमान करते हर भक्त के पुरे दिल के अरमान रहो सदा शरणागत तुम इनके चरण में जब भी संकट आये आओ इनकी शरण में।

कोई और देव नहीं हनुमान जैसा दूजा कर लो मन से तुम हरदम बजरंगी की पूजा जिस घर होता राम-नाम का जाप है वहां न रहता कभी जीवनभर संताप है।

हनुमान है नाम महान, हनुमान करे बेडा पार, जो जपता हैं नाम हनुमान, होते सब दिन एक समान।

पैरों में बांधे घुंघरू नाचे हनुमाना कहते हैं सब लोग इनको श्री राम का दीवाना जहां भी होता है कीर्तन प्रभु श्री राम का वहीँ लगता है पहरा हमारे वीर हनुमान का।

अर्ज़ मेरी सुनो अंजनी के लाल, काट दो मेरे घोर दुखों का जाल, तुम हो मारुती-नन्दन, दुःख-भंजन, करूं मैं आपको दिन रात वन्दन।

ALSO READ | Hanuman Jayanti Messages That You Can Send To Friends And Family On This Auspicious Day

बजरंग जिनका नाम है। सत्संग जिनका काम है। ऐसे हनमंत लाल को मेरा बारम्बार प्रणाम है ।। हनुमान जी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे इसी शुभ कामनाओं के साथ हनुमान जयंती की हार्दिक शुभ कामनाए एवंं बधाईयां

जोड़े हाथ हम खड़े हैं बनके भिखारी करो करुणा बजरंगी आएं शरण तिहारी तुमको सब कहते बाबा संकटमोचन क्यूंकि तुम हो बजरंगी दुखभंजन

जला दी लंका रावण की मैया सीता को लाये तुम, पड़ी जब मुश्किल राम में लक्ष्मण को बचाए तुम, आओ अब आ भी जाओ पवन पुत्र हम तुम्हें बुलाते हैं, अब तो दे दो दर्शन भगवन ज्योत हम जलाते हैं। हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामना

ALSO READ | Hanuman Jayanti Images That You Can Send Your Loved Ones To Wish Them

Sab sukh lahaye tumhari sarna,

tum rakshak kaahu ko darna,

aapan tej samharo aapaye,

teeno lok haank te kaapen!

Happy Hanuman Jayanti!

Shri guru charan saroj raj, niz manu mukuru sudhari.

Barnu raghuvar bimal jasu, jo dayaku phal chari.

Budhihin tanu jaanike sumiraun pawan kumar.

Bal budhi vidya dehu mohi harahu kalesh vikar Apne din ki shuruvat kare inn shabdon se, Hanuman jayanti manaye khushiyon se

आया जन्म दिवस राम भक्त हनुमान का,

अंजनीके लाल का, पवन पुत्र हनुमान का ,

बोलो सब मिलकर जयकार हनुमान की ,

सबको बधाई हो जन्म दिवस हनुमान की

बजरंगी तेरी पूजा से हर काम होता है

दर पर तेरे आते ही दूर अज्ञान होता है

राम जी के चरणों में ध्यान होता है

इनके दर्शन से बिगड़ा हर काम होता है.

करो कृपा मुझ पर है हनुमान

जीवन-भर करूँ मैं तुम्हे प्रणाम

जग में सब तेरे ही गुण गाते हैं

हरदम चरणों में तेरे शीश नवाते हैं.

हनुमान लिपट जाये राम के चरण में

जब कष्ट हो तब हम आये आपकी शरण में

सीने में अपने राम को छुपा रखा है

हमने अपना पूरा जीवन आपको दे रखा है.

ALSO READ | Hanuman Jayanti Wishes In Marathi That One Can Send To Their Friends & Family

Happy Hanuman Jayanti Quotes

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Hare Ram Hare Ram Hare Ram

Hanuman Ji Ki Tarah Japte

Karo Apni Saari Badhaye Door

Karte Jao Shubh Hanuman Jayanti.

करूं मैं विनती तुमसे बारम्बार

कर दो प्रभु मेरा तुम बेडा पार

महिमा तुम्हारी सब भक्त हैं गाते

नंगे पग तेरे दर पर सब आते.

प्रभु मुझ पर दया करना

मैं तो आया हूँ शरण तिहारी

तेरी प्यारी सी मनभावन मूरत

जब-जब देखूं मैं जाऊं बलिहारी

लाल रंग है तन

में श्री राम बसे उनके मन में

प्रेम गीत गए जो नाम राम का

है हनुमान वो जो झुके राम के चरण में

आपको और आपके परिवार को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामना

सबके दुःख को दूर करे वो बजरंगबल

देते सुख, करते सब भक्तों की भली

राम-राम हरपल वो करते जाप हैं

सकल सृष्टि के करता प्रभु आप हैं.

मेरे तन मन में राम हैं,

मेरे रोम-रोम में राम हैं,

मेरे मन में भी

राम का ही नाम हैं हनुमान जयंती की हार्दिक शुभ कामनाए एवम् बधाईया

आया जन्म दिवस राम भक्त हनुमान का,

अंजनीके लाल का, पवन पुत्र हनुमान का ,

बोलो सब मिलकर जयकार हनुमान की ,

सबको बधाई हो जन्म दिवस हनुमान की

पहने लाल लंगोटा

हाथ में है सोटा

दुश्मन का करते हैं नाश

भक्तों को नहीं करते निराश

हनुमान तुम बिन राम हैं अधूरे

करते तुमभक्तों के सपने पूरे

माँ अंजनी के तुम हो राजदुलारे

राम-सीता को लगते सबसे प्यारे.

निराश मन में आशा तुम जागते हो

राम जी के नाम को सबको सुनाते हो

पर्वत जैसी निश्चलता है अंदर तुम्हारे

नर्म धूप की कोमलता है अंदर तुम्हारे

ये दुनिया जो रचे वो भगवान है

संकट जो दूर करे वो हनुमान है

जिससे रूठे ये सारा संसार है

बजरंगी करते उससे प्यार है.

श्री राम, जय राम, जय-जय राम

करते हनुमान पुरे सब काम

नाम बजरंगबली का जपते जाओ

अपने कष्टों से मुक्ति पाए जाओ

दिल चाहे वो सब कुछ देते हैं हनुमान

करते हर भक्त के पुरे दिल के अरमान

रहो सदा शरणागत तुम इनके चरण में

जब भी संकट आये आओ इनकी शरण में

सुबह-सुबह ले हनुमान जी का नाम,

सिद्ध करेंगे तुम्हारे सब काम.

हनुमान हैं राम को सबसे प्यारे

वो तो हैं भक्तों में सबसे न्यारे

पल-भर में तुमने लंका को जलाया

श्री राम को माता सीता से मिलाया.

ALSO READ | Hanuman Jayanti Status In Hindi To Send To Your Near And Dear Ones