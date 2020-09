Happy Daughters' Day Quotes In Hindi To Share On This Special Day

Daughter’s Day is observed to celebrate the presence of daughters in one’s life. Different countries celebrate the day on different days of the year. The day is celebrated in India on the last Sunday of September. This year, Daughter’s Day 2020 will be celebrated on September 27, 2020. All children are a blessing regardless of their genders.

However, in several communities and societies, daughters are still considered inferior to sons. Daughter’s Day helps to increase awareness about gender equality and also to have a special day dedicated to all the daughters. As the day is celebrated on a Sunday, a lot of families celebrate this day by spending quality time together.

Daughter’s day is also celebrated by sending Happy Daughter’s Day quotes, Daughter's Day messages and wishes. Here is a look at some of the best Daughter’s Day quotes in Hindi to share on this special day.

Happy Daughters' Day Quotes in Hindi

मेरी बाकी उंगलियां उस उंगली से बहुत जलती हैं,

जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है।

सूरज बनने के बाद भगवान के पास जो रौशनी बची

उसे बेटी बना कर हमारे घर भेज दिया।

बेटियों का भविष्य जैसा होंगा वैसा ही हमारे समाज का भविष्य होंगा!

कोई परिवार तब तक ही खुश रह पाता है जब तक की ये बेटिया खुश रह पाती है!

बेटा भाग्य से होता है पर बेटी सौभाग्य से होती हैं।

पूरे घर की “जान” होती हैं बेटियाँ, दो कुलों की “मान” होती है बेटियाँ।

हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में, बेटी नही होती.

जरूरी नहीं रौशनी चिरागों से ही हो,

बेटियां भी घर में उजाला करती हैं।

बेटी तुम्हारी खूबसूरत मुस्कान मेरी सभी चिंताओं को गायब कर देती है। मुझे तुम्हे अपनी बेटी कहने में गर्व है।

Daughters' Day messages in Hindi

चिड़िया को देख वो बोली,

पापा मुझे भी पंख चाहिए

पापा मन ही मन बोले,

पंख ना होते हुए भी,

उड़ जाएगी तू एक दिन।

Happy Daughter’s Day 2020

वो शाख है ना फूल,

अगर तितलियां ना हों,

वो घर भी कोई घर है

जहां बच्चियां ना हों।

Happy Daughter's Day 2020

खिलती हुई कलियां है बेटियां

मां बाप का दर्द समझती है बेटियां

घर को रोशन करती है बेटियां

लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां।

Happy Daughter's Day 2020

मुझे गर्व है अपनी बेटी पर, उसके हर दर्द का अहसास है,

उनके दूर होने से हमारे जीवन का हर पल उदास है।

Happy Daughter's Day 2020

