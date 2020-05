Maharana Pratap Jayanti Wishes In Hindi To Share With Your Friends And Family

To honour the brave king, Maharana Pratap Jayanti is celebrated towards the end of May, every year. Maharana Pratap was born to King Udai Singh and Queen Jaiwanta Bai of Mewar. Maharana Pratap Jayanti is observed as a public holiday in various states of the country. Maharana Pratap was a brave warrior and his legacy still stays alive amongst his followers. Here are Maharana Pratap Jayanti wishes in Hindi:

Maharana Pratap Jayanti Hindi wishes

Source: Priyanka Uparkar/Twitter

भारत माँ का वीर सपूत, हर हिदुस्तानी को प्यारा हैं

कुँठर प्रताप जी के चरणों में, सत सत नमन हमारा हैं

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

बलिदान पर राणा के, भारत माँ ने, लाल देश का खोया था

वीर पुरुष के देहावसान पर, ठकबर भी फफक कर रोया था

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

हल्दीघाटी के युद्ध में, दुश्मन में कोहराम मचाया था

देख वीरता राजपूताने की, दुश्मन भी थर्राया था

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

झुके नही वह मुगलोँ से,ठनुबंधों को ठुकरा डाला

मातृ भूमि की भक्ति का, नया प्रतिमान बना डाला

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

चेतक पर चढ़ जिसने, भाले से दुश्मन संघारे थे

मातृ भूमि के खातिर, जंगल में कई साल गुजारे थे

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

धन्य हुआ रे राजस्थान,जो जन्म लिया यहां प्रताप ने।

धन्य हुआ रे सारा मेवाड़, जहां कदम रखे थे प्रताप ने॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

हर मां कि ये ख्वाहिश है, कि एक प्रताप वो भी पैदा करे।

देख के उसकी शक्ती को, हर दुशमन उससे डरा करे॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

Source: Ankul Ghume/Twitter

Hindi wishes for Maharana Pratap Jayanti

जब-जब तेरी तलवार उठी, तो दुश्मन टोली डोल गयी।

फीकी पड़ी दहाड़ शेर की, जब-जब तुने हुंकार भरी॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

है धर्म हर हिन्दुस्तानी का,कि तेरे जैसा बनने का।

चलना है ठब तो उसी मार्ग,जो मार्ग दिखाया प्रताप ने॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

हे प्रताप मुझे तु शक्ती दे,दुश्मन को मै भी हराऊंगा।

मै हु तेरा एक ठनुयायी,दुश्मन को मार भगाऊंगा॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

करता हुं नमन मै प्रताप को,जो वीरता का प्रतीक है।

तु लोह-पुरुष तु मातॄ-भक्त,तु ठखण्डता का प्रतीक है॥

महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

