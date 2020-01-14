Makar Sankranti Wishes In Telugu To Share With Your Telugu Friends

The winter harvest season Makar Sankranti is here. People across the nation are busy celebrating this festival. The celebration includes everything right from bonfire to kite flying sessions and many get-togethers and also special delicious food items that are made using the winter harvest.
It is widely celebrated in Maharashtra, Goa, Andhra Pradesh, Telangana and is also celebrated under different names across the country. Here are some messages to share with your Telugu friends to wish them on the occasion of Makar Sankranti.
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1. Palaloni Telladanam, Cherukuloni Tiyyadanam. Mungiṭlo Mugguloni Rangula Andam. Anniṇṭi Kalayikato Paṇḍaga naaḍu Mee Iṇṭlo Velliviriyāli Aanandam. Meeku Mariyu Mee Kuṭumba Sabhyulaku Sankranti Subhakaankshalu.
2. Tarigiponi Dhanyarasulatho. Taralivacche Sirisampadalato. Tiruguleni Anubandhala Allikalato. Mee Jeevitham Dinadinam Vrudhi Chendalani, Mee Illu Kalakalam Pacchadanamtho Kaḷakaḷalaḍalani Korukuṇṭu. Sankranti Subhakaankshalu.
3. Telugu dananiki Niluvettu Prateeka. Aa Galipaṭam la Unnatanga Egire Mana Ghanata. Jeevitanni Rangulamayam Chese Acchamaina Veḍuka Mana Sankranti Paṇḍuga. Meeku Mariyu Mee Kuṭumba Sabhyulaku Sankranti Subhakaankshalu.
4. Ningi Nunchi Nelaku Digivacche Harivillulu, Mana Mungiṭlo Merise Rangavallulu. Pachekaṭṭulu, Pandemkollu, Haridasulu, Dudu Basavannalu. Teluginti Sanskr̥ti Sampradayalanu Gurtu Chestu. Meeku Mariyu Mee Kuṭumba Sabhyulaku Sankranti Subhakaankshalu.
5. Aakupacchani Mamiḍi Toraṇaalu. Pasupu Pacchani Melimi Singaramatho Merise Gaḍapalu. Mungiṭlo Muggulu, Andamaina Gobbemmalu. Iṇṭiki Taralivacche Dhanyarasulu. Ide kada Mana Telugiṇṭi Sanskr̥ti, Ide kada Mana Telugiṇṭi Paṇḍaga. Sankranti Subhakaankshalu.
I wish you soar high just like— MS TV Telugu (@MsTelugu) January 14, 2020
the kites on Makar Sankranti.
!! Happy Makar Sankranti !!#Sankranthi #Sankranthi2020 #mstvtelugu pic.twitter.com/AomxStiS36
Pongal Makar sankrAnti greetings Telugu https://t.co/bliYqXKABF pic.twitter.com/EjZANVXMfb— bharatiscript (@bharatiscript) January 13, 2020
In India— Rii (@Riaatweets) January 12, 2020
Before the harvest of the agricultural crops
They pray before the harvest
Issi festival ko alag alag state mein alag alag bola jaata hai
Punjabi mein Lohri
Kannada and Telugu mein Sankranti
Tamil mein pongal
And baaki jagha makar sankranti❤
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