Makar Sankranti Wishes In Telugu To Share With Your Telugu Friends

The winter harvest season Makar Sankranti is here. People across the nation are busy celebrating this festival. The celebration includes everything right from bonfire to kite flying sessions and many get-togethers and also special delicious food items that are made using the winter harvest.

It is widely celebrated in Maharashtra, Goa, Andhra Pradesh, Telangana and is also celebrated under different names across the country. Here are some messages to share with your Telugu friends to wish them on the occasion of Makar Sankranti.

Makar Sankranti wishes in Telugu

1. Palaloni Telladanam, Cherukuloni Tiyyadanam. Mungiṭlo Mugguloni Rangula Andam. Anniṇṭi Kalayikato Paṇḍaga naaḍu Mee Iṇṭlo Velliviriyāli Aanandam. Meeku Mariyu Mee Kuṭumba Sabhyulaku Sankranti Subhakaankshalu.

2. Tarigiponi Dhanyarasulatho. Taralivacche Sirisampadalato. Tiruguleni Anubandhala Allikalato. Mee Jeevitham Dinadinam Vrudhi Chendalani, Mee Illu Kalakalam Pacchadanamtho Kaḷakaḷalaḍalani Korukuṇṭu. Sankranti Subhakaankshalu.

3. Telugu dananiki Niluvettu Prateeka. Aa Galipaṭam la Unnatanga Egire Mana Ghanata. Jeevitanni Rangulamayam Chese Acchamaina Veḍuka Mana Sankranti Paṇḍuga. Meeku Mariyu Mee Kuṭumba Sabhyulaku Sankranti Subhakaankshalu.

4. Ningi Nunchi Nelaku Digivacche Harivillulu, Mana Mungiṭlo Merise Rangavallulu. Pachekaṭṭulu, Pandemkollu, Haridasulu, Dudu Basavannalu. Teluginti Sanskr̥ti Sampradayalanu Gurtu Chestu. Meeku Mariyu Mee Kuṭumba Sabhyulaku Sankranti Subhakaankshalu.

5. Aakupacchani Mamiḍi Toraṇaalu. Pasupu Pacchani Melimi Singaramatho Merise Gaḍapalu. Mungiṭlo Muggulu, Andamaina Gobbemmalu. Iṇṭiki Taralivacche Dhanyarasulu. Ide kada Mana Telugiṇṭi Sanskr̥ti, Ide kada Mana Telugiṇṭi Paṇḍaga. Sankranti Subhakaankshalu.

I wish you soar high just like

the kites on Makar Sankranti.

!! Happy Makar Sankranti !!#Sankranthi #Sankranthi2020 #mstvtelugu pic.twitter.com/AomxStiS36 — MS TV Telugu (@MsTelugu) January 14, 2020

In India

Before the harvest of the agricultural crops

They pray before the harvest



Issi festival ko alag alag state mein alag alag bola jaata hai



Punjabi mein Lohri

Kannada and Telugu mein Sankranti

Tamil mein pongal



And baaki jagha makar sankranti❤ — Rii (@Riaatweets) January 12, 2020

