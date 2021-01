Mattu Pongal Wishes In Tamil To Share On The Third Day Of Pongal Festival

Mattu Pongal is the third day of the four-day-long Pongal festival. The festival will be primarily celebrated in the state of Tamil Nadu but is also observed in other South Indian states like Andhra Pradesh and Karnataka. In the Tamil language, the word Maadu means cow/bull. The day is celebrated for cattle and bulls as an ode to their hard work and help to farmers. People all over Tamil Nadu and other south Indian states celebrate the day without any restraint of caste and creed. The village sport of Jallikattu is also observed in Tamil Nadu’s villages as it is considered an important part of the celebrations. The day is also celebrated by wishing each other with happy Mattu Pongal wishes and Mattu Pongal funny wishes. Ahead of the festival, here is a look at some of the happy Mattu Pongal wishes in Tamil and Mattu Pongal funny wishes to share with your loved ones.

Also Read | Thai Pongal Wishes In Tamil To Send To Your Loved Ones On This Special Occasion

Also Read | Thai Pongal 2021: Wishes, Quotes And Images To Share On This Auspicious Day

Mattu Pongal wishes in Tamil

உழவனின் பிரியமான தோழனுக்கான பொங்கல்.. அனைவருக்கும் மாட்டு பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்

சர்வவல்லவர் உங்கள் அனைவருக்கும் சிறந்த ஆரோக்கியம், செல்வம் மற்றும் செழிப்புடன் ஆசீர்வதிப்பாராக. உங்களுக்கும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கும் மிகவும் இனிய மட்டு பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்.

இந்த பண்டிகை காலங்களில், அன்பின் ஒவ்வொரு நிறமும் உங்கள் வீட்டையும் இதயத்தையும் நிறைய மகிழ்ச்சியுடன் நிரப்பட்டும். இனிய மாத்து பொங்கல்.

உங்கள் மேட்டு பொங்கல் வேடிக்கையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்.

இந்த திருவிழா நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் செழிப்பையும் தருகிறது என்று விரும்புகிறது, அது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்று நம்புகிறது, மேலும் உங்கள் நாட்களை மகிழ்ச்சியுடன் நிரப்புகிறது. ஒரு அற்புதமான மாத்து பொங்கல் 2021!

ஆண்டின் இந்த புனித நாளில், உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பெற்ற ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதத்திற்கும் சர்வவல்லமையுள்ளவருக்கு உங்கள் நன்றியைக் காட்டுங்கள். உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் மட்டு பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்!

Also Read | Pongal Festival Celebrated Sans Usual Fanfare In Pondy

Also Read | IN PICS | Pongal Celebrations Splash Colours Of Joy Across India Amid COVID-19 Pandemic

இந்த நல்ல நாள் உங்கள் வீட்டிற்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரட்டும், வெற்றி உங்கள் கால்களைத் தொடக்கூடும். உங்களுக்கு மிகவும் இனிய மட்டு பொங்கல் 2021 வாழ்த்துக்கள்!

இந்த பண்டிகை காலம் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் முடிவில்லாத மகிழ்ச்சியையும் மகிழ்ச்சியையும் தரட்டும். உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் 2021 இனிய மட்டு பொங்கல்!

இந்த பண்டிகை காலங்களில் உங்கள் வீடு மற்றும் இதயம் நிறைய மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கலாம். இனிய மாத்து பொங்கல் 2021!

சர்வவல்லவர் உங்களுக்கு அமைதியைக் கொடுப்பார். மகிழ்ச்சியான மாத்து பொங்கல்!

திருவிழாவின் அரவணைப்பும் மகிழ்ச்சியும் உங்கள் மற்றும் உங்கள் அன்புக்குரியவரின் இதயத்தில் பரவட்டும். இனிய மாத்து பொங்கல்

மகிழ்ச்சியும், செழிப்பும் நிறைந்த மகிழ்ச்சியான மேட்டு பொங்கல் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.

வாழ்த்துக்கள் மேட்டு பொங்கல் உங்கள் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கட்டும்

பொங்கலின் புனித திருவிழா உங்கள் கஷ்டங்களையும் துயரங்களையும் அழித்துவிட்டு, நீங்கள் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழட்டும். உங்களுக்கும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கும் மிகவும் மகிழ்ச்சியான மட்டு பொங்கல்.

மாட்டு பொங்கலின் புனித நாளில் உங்களுக்கும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் அனுப்புகிறேன்.

Image Credits: gayathriiyer78 Twitter