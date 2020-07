Nag Panchami Messages In Marathi To Share With Your Near & Dear Ones

The highly significant occasion of Nag Panchami 2020 is finally here. Nag Panchami 2020 will be celebrated on July 25, Saturday this year. An auspicious Hindu festival on which snake deities, real snakes, and lord Shiva are worshipped by devotees across the country. Individuals observe nirjala fasts on the day of Nag Panchami. They also offer sweets, milk, and flowers to the serpent deities in temples to attain blessings of the snake gods. So why not make the occasion of Nag Panchami 2020 a memorable one by sending across these Nag Panchami messages in Marathi to your close friends and family. Take a look at some Happy Nag Panchami 2020 messages in Marathi to choose from.

Happy Nag Panchami 2020 Messages In Marathi You Can Share

तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला खूप , शुभेच्छा नाग पंचमी सर्व स्वप्नांसाठी सत्यात इच्छा, यश आपण शोधत येतात शकते.नागपंचमीच्या शुभेच्छा

वसंत ऋतूच्या आगमनी,

कोकिळा गाई मंजुळ गाणी,

नागपंचमीच्या शुभदिनी,

सुख समृद्धी नांदो जीवनी…

नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आपल्या ज्ञानाबद्दल माझे नेतृत्व माझ्या पवित्रतेत स्नान कर दैवी भगवान मला सौंदर्य मध्ये वितळणे द्या महावीर नाग पंचमी सर्वोत्कृष्ट शुभेच्छा

शिव नाग पंचमी च्या शुभ प्रसंगी तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला आशीर्वाद शकते. नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नागपंचमीच्या दिवशी

तुमच्यावर ईश्वराची सदा

कृपा असावी

आणि तुमचे

आयुष्य मंगलदायी होवो

नागपंचमीच्या शुभेच्छा

जेव्हा आपल्याला ताकद आवश्यक असेल तेव्हाच मन सर्व संकटांत मी भगवान शिव यांचे नाव घेतले आहे फक्त तो सोडवा आपण साप देवाची पूजा करू शकता |

सावन का माहेना है नाग पंचामी का त्योहा है शिव भोले की कृपा है सब पैर जो जाप नाम शिव का उस्का बेडा पार है! आनंदी नाग पंचमी!

सत्येश्‍वरीला तिचा भाऊ नागरूपात दिसला.

तिने त्या नागरूपाला आपला भाऊ मानला.

नागदेवतेने वचन दिले,

जी स्त्री माझी भाऊ म्हणून पूजा करील,

तिचे रक्षण मी करीन

देशातील सर्व भागांमध्ये देखिल याच सारखा | साप देव दूध देऊ केली जाते आणि या दिवशी हळद आणि या दिवशी प्रार्थना |

नागपंचमी!

श्रावण महिन्यातील पहिला

महत्वाचा सण म्हणजे नागपंचमी..

कालिया नागाचा पराभव करून,

यमुना नदीच्या पात्रातून,

भगवान श्रीकृष्ण

सुरक्षित वर आले..

तो दिवस म्हणजे,

श्रावण शुद्ध पंचमी नागपंचमी…

नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नागा देवता सर्वांना समृद्धी आणि आनंदाची ऑफर करा आणि प्रत्येकास आशीर्वाद द्या आपल्या कुटुंबातील सर्व लोकांसाठी नागपंचमी बरेच चांगले शुभेच्छा

जेव्हा आपल्याला ताकद आवश्यक असेल तेव्हाच मन सर्व संकटांत मी भगवान शिव यांचे नाव घेतले आहे फक्त तो सोडवा आपण साप देवाची पूजा करू शकता

तुम्हाला देव शेष नाग चांगली प्रकृति देवो

तुम्हाला देव शेष नाग संपति देवो

तुम्हाला देव शेष नाग खुप प्रेम देवो

तुम्हाला देव शेष जीवनात आनंद देवो

शुभ नाग पंचमी

नागपंचमीच्या दिवशी

तुमच्यावर ईश्वराची सदा

कृपा असावी

आणि तुमचे

आयुष्य मंगलदायी होवो

नागपंचमीच्या शुभेच्छा

नागदेवतेच्या आज प्रतिमेची पुजा करू,

दुध, भाजलेले चणे, भात, लाह्या वगैरेंचा नैवेद्य दाखवु,

तुमच्या जीवनात सुख आणि शान्ति लाभों,

तुमच्या सर्व-मनोकामना पूर्ण होओ.

नागपंचमी च्या शुभेच्छा..!

