Nirjala Ekadashi according to the Hindu calendar falls on the eleventh lunar day of each of the two lunar phases. Nirjala Ekadashi this year shall fall on the 2nd of June, 2020. It is known to be the most austere as it is a special waterless fast that is observed by many devotees of Lord Vishnu. In the Bhagwad Gita, Ambarisha a devotee of Vishnu observed the first sacred fast and since then many devotees observe the same pious fast on this day. The fast and the day is hence the most sacred of all 24 Ekadashis. Listed below are the Nirjala Ekadashi quotes in Hindi to send to your near and dear ones.

Hindi quotes for Nirjala Ekadashi

"निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामना"

"निर्जला एकादशी के व्रत से साल की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है।"

"विष्णु जिनका नाम हो

उस प्रभु को

निर्जला एकादशी के

पावन अवसर पर

शत-शत प्रणाम

हैप्पी निर्जला एकादशी"

"ताल बजे, मृदांग बजे

बजे हरी का वीणा

जय राम, जय राम कृष्ण हरी

हैप्पी निर्जला एकादशी"

"एकादशी व्रत से मिलने वाला पुण्य सभी तीर्थों और दानों से ज्यादा है। मात्र एक दिन बिना पानी के रहने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है।"

"शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं

विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् ।

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं

वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥

हैप्पी निर्जला एकादशी"

"व्रती (व्रत करने वाला) मृत्यु के बाद यमलोक न जाकर भगवान के पुष्पक विमान से स्वर्ग को जाता है। निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामना"

" ऊं नमो भगवते वासुदेवाय नम:

हैप्पी निर्जला एकादशी"

"व्रती को स्वर्ण दान का फल मिलता है। हवन, यज्ञ करने पर अनगिनत फल पाता है। व्रती विष्णुधाम यानी वैकुण्ठ पाता है।"

"निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं

जय श्री कृष्ण, भीम एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं"

"व्रती चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामना"

"निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु आपके सभी पापों को नष्ट करें। शुभ निर्जला एकादशी"

"व्रत भंग दोष- शास्त्रों के मुताबिक अगर निर्जला एकादशी करने वाला व्रती, व्रत रखने पर भी भोजन में अन्न खाए, तो उसे चांडाल दोष लगता है और वह मृत्यु के बाद नरक में जाता है।"

"ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामना"