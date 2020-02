Propose Day Shayaris You Can Send To Your Significant Other

With Valentine’s Day is just around the corner, couples are eagerly waiting to express their feelings to their loved ones on February 14. And as Valentine's week has begun on Friday, couples are very excited to follow the days without breaking the chain. February 8 is the second day of the Valentines week, which is Propose Day. On this day, lovers propose their partners and express their love for each other.

Sometimes expressing your love can be a little difficult as not many are good with what to tell their loved one. And in India, people usually express their love through shayaris. So if you are planning to propose your loved one this year, here is a compilation of a few propose day shayaris that you can say to your partner.

कसूर तो था ही इन निगाहों का जो चुपके से दीदार कर बैठा हमने तो खामोश रहने की ठानी थी पर बेवफा ये ज़ुबान इज़हार कर बैठा

आँखों की गहराई को समझ नहीं सकते होठों से हम कुछ कह नहीं सकते कैसे बयां करें हम आपको ये दिल-ए- हाल कि तुम्हीं हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते

दिल उनके लिए ही मचलता है ठोकर खाता है और संभलता है किसी ने इस कदर कर लिया दिल पर कब्जा दिल मेरा है पर उनके लिए ही धड़कता है

जुदाई का वक़्त हमें बेक़रार करता है हमारे हालात हमें मजबूर करते हैं ज़रा हमारी आँखें तो पढ़ लो एक बार हम खुद कैसे कहें की आपसे बहुत प्यार करते हैं

फूल खिलते रहें ज़िन्दगी की राह में हँसी चमकती रहे आपकी निगाह में कदम कदम पर मिले ख़ुशी की बहार आपको दिल देता है यही दुआ हर बार आपको

मुझे खामोश राहों में तेरा साथ चाहिए तन्हा है मेरा हाथ तेरा हाथ चाहिए जूनून-ए-इश्क़ को तेरी ही सौगात चाहिए मुझे जीने के लिए तेरी ही ज़ात चाहिए

Image courtesy: Austin Pacheco Unsplash.com