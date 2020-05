Sankashti Chaturthi Wishes In Hindi You Can Share On This Auspicious Day

Sankashti Chaturthi is said to be one of the auspicious days for the people of the Hindu religion. Dedicated to Lord Ganesha, it is celebrated twice in every month as per the Hindu calendar. People celebrate these rituals to remove obstacles, conflicting views, and harm from their way. The word Sankashti translates to ‘delivering during the bad times’ and Chaturthi to ‘fourth day’. It is believed that it was on the day of Sankashti Chaturthi when Lord Shiva declared Lord Ganesha as superior to all the Gods. This May 2020, Sankashti Chaturthi will be observed on May 10, i.e. Sunday. Listed below are some Sankashti Chaturthi wishes and greetings in Hindi to share with family and friends.

Sankashti Chaturthi wishes in Hindi

गणेश जी का रूप निराला है,

चेहरा भी कितना भोला भाला है,

जिसे भी आती है कोई मुसीबत,

उसे इन्ही ने तो संभाला है,

जय श्री गणेशा…

संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं!

धरती पर बारिश की बूंदे बरसे,

आप के ऊपर अपनों का प्यार बरसे,

“गणेशजी” से बस यही दुआ है,

आप ख़ुशी के लिए नहीं,

ख़ुशी आप के लिए तरसे…

आप का और खुशियों का,

जनम जनम का साथ हो,

आपकी तरक्की की,

हर किसी की ज़ुबान पर बात हो,

जब भी कोई मुश्किल आये,

माय फ्रेंड गणेशा आप के साथ हो...

वक्रतुण्ड महाकाय सुर्यकोटि समप्रभ,

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा !

श्री गणेश चतुर्थी की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएंं!!

आते बड़े धूम से गणपति जी,

जाते बड़े धूम से गणपति जी,

आखिर सबसे पहले आकर,

हमारे दिलों में बस जाते गणपति जी।

गणेश चतुर्थी की शुभकामनायें!

गणपति जी का सर पे हाथ हो,

हमेशा उनका साथ हो,

खुशियों का हो बसेरा,

करें शुरुआत बप्पा के गुणगान से

मंगल फिर हर काम हो।

संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं

करके जग का दूर अंधेरा आई सुबह लेकर खुशियां साथ,

गणपति जी की होगी कृपा, है सब पर उनका आशीर्वाद।

संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं

गणेश जी का रूप निराला है,

चेहरा भी कितना भोला भाला है,

जिसे भी आती है कोई मुसीबत,

उसे इन्ही ने तो संभाला है,

जय श्री गणेशा…

संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं

भगवान श्री गणेश की कृपा,

बनी रहे आप हर दम,

हर कार्य में सफलता मिले,

जीवन में न आये कोई गम..

संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं

