Sawan Quotes In Hindi That You Can Share With Your Family And Friends

The month of Shravan, which is also known as ‘Sawan’ began from July 6. This month of Shravan is dedicated to Lord Shiva, one of the primary deities in the Hindu religion, and his wife Goddess Parvati. Shravan is the fifth month of the Hindu calendar and it is believed that worshipping Lord Shiva on this day will help his devotees get salvation or ‘moksha’. Generally, the month of Shravan is observed in July and August. Read some Sawan quotes in Hindi to share with your friends and family. Happy Sawan 2020.

Sawan Quotes in Hindi

बेसन की रोटी, नींबू का अचार, दोस्तों की खुशी, अपनों का प्यार सावन की बारिश किसी का इतंजार मुबारक हो आपको, शिव सावन सोमवार।। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, जिंदगी लाए खुशियों की बहार, मुबारक हो आपको सावन का त्यौहार।। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

भक्ति में है शक्ति बंधू, शक्ति में संसार है, त्रिलोक में है जिसकी चर्चा उन शिव जी का आज त्यौहार है सावन के सोमवार की बधाई।। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

मन छोड़ व्यर्थ की चिंता तू शिव का नाम लिये जा शिव अपना काम करेंगे तू अपना काम किये जा शिव शिव शिव ऊँ: नम: शिवाय।। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

शिव की महिमा अपरंपार, शिव करते सबका उद्धार, उनकी कृपा हम सब पर सदा बनी रहे, और भोलेशंकर हमारे जीवन में खुशी ही खुशी भर दें, ओम नम: शिवाय।। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से होती है अच्छे दिन की शुरुआत, बोलो ओम नम: शिवाय।। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

करूं क्यों फ़िक्र की मौत के बाद जगह कहाँ मिलेगी!! जहाँ होगी मेरे महादेव की महफिल मेरी रूह वहाँ मिलेगी।। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

शिव की शक्ति, भोले की भक्ति, खुशियों की बहार दे, महादेव की कृपा से आपको जिंदगी के हर कदम पर सफलता मिले।। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति में संसार है, त्रिलोक में है जिसकी चर्चा उन शिव जी का ये मास है।। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

चिलम के धुएं में हम खोते चले गए , बाबा होश में थे और मदहोश होते चले गए, जाने क्या बात है महादेव के नाम में, न चाहते हुए भी उनके होते चले गए जय महाकाल।। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता, इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, अंत काल में भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ, हर हर महादेव शिव शम्भु।। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं



