Sawan Wishes In Hindi To Share With Your Loved Ones To Celebrate The Grandeur Of Shiva

The month of Sawan will be starting from July 6, 2020. The rainy season in India begins this month and is the beloved month of Lord Shiva, according to Shiva Purana. The month will go on till August 3, 2020. The Sawan month is dedicated to Shiva worship but is also coupled with Teej-festivals throughout the month. Shiva worshippers observe fasts in the Sawan month which are dedicated to Lord Shiva and Goddess Parvati. Below are some of the best Sawan wishes in Hindi to share with your friends and family.

Sawan 2020 wishes in Hindi

ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से होती है ठच्छे दिन की शुरुआत, बोलो ओम नम: शिवाय.

भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति में संसार है, त्रिलोक में है जिसकी चर्चा उन शिव जी का ये मास है.

मन छोड़ व्यर्थ की चिंता तू शिव का नाम लिये जा शिव ठपना काम करेंगे तू ठपना काम किये जा शिव शिव शिव ऊँ: नम: शिवाय

जब आध्यात्मिकता ठपने चरम पर होती है, तो प्रेम की पवित्रता आपको घेर लेती है! आप निश्चित रूप से भगवान शिव वरदान प्राप्त करेंगे! दिल की तेरी ज़िन्दगी जल्द मिलेगी! हैप्पी सावन

हे भगवान भोलेनाथ, मैं इस दुनिया के सभी लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। कृपया सभी को खुशी, शांति और ढेर सारी मुस्कान दें। ओम नमः शिवाय। हैप्पी सावन मास।

Satish Nagapuri on Unsplash

भगवान शिव आपको और आपके परिवार को सावन के शुभ महीने पर आशीर्वाद दें !!!

शिव की शक्ति, भोले की भक्ति, खुशियों की बहार दे, महादेव की कृपा से आपको ज़िंदगी के हर कदम पर सफलता मिले. हैप्पी मंथ ऑफ़ सावन!

बेसन की रोटी, नेमु का ठचार, दोस्तों की ख़ुशी, ठपनों का प्यार, सावन की रेन, किसी का इंतज़ार, मुबारक हो आपको, शिव सावन की बहार

पी के भाँग जम लो रंग जिन्दगी काटे खुशियां के संग लेके नाम शिव भोले के दिल मे मन लो शिवरात्रि की उमंग। आपे सब प्रियजन को शुभ महादेव सावन पार।

सावन मास के दिन पितृ सम होते हैं भगवान शिव और माँ शक्ति हैं कृपा आप सब पार बानी राह, ऐसी शुभमना।

