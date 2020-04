Skanda Sashti Kavacham In Telugu: Read The Devotional Song In Telugu Here

Skanda Sashti Kavacham is a devotional song composed in Tamil by Devaraya Swamigal. The song was composed to praise Lord Murugu, the son of Lord Shiva. Skanda Sashti Kavacham consists of a total of 244 lines which includes four introductory lines known as “Kappu”. Skanda Sashti Kavacham later has a couple of meditational lines. The main song portion consists of 238 lines known as the “Kavacham”. Here is the Telugu translation of Skanda Sashti Kavacham

ALSO READ| Samantha Akkineni To Star In Telugu Remake Of KS Ashoka's 'Dia'?

ALSO READ| Allu Arjun Not A Part Of Chiranjeevi Starrer Telugu Remake Of Malayalam Film 'Lucifer'

Skanda Sashti Kavacham in Telugu:

శ్రీతేవరాయ సువామిహళ్ అరుళియ కందర్ సష్టి కవసం కుఱళ్ వెణ్బా తుదిప్ప ోరుకు వల్వినెైబ ం, తున్ాం ప్ప ం, నెంజిల్ పదిప్ప ోరుకుచ్ చెల్ిం పల్వతుు క్ కదితుు ఓంగ ం, నిష్్టియ ఙ్ క ైహూడ ం, నిమల్ర్ అరుళ్ కందర్ సష్టి కవసన్ దనెై. ాపపో అమరర్ ఇడరదీర అమరం పపర ంద కుమరన్ అడి నెంజేకుఱి. న్ూల సష్టటియ ైనోకక సరవణ్బవనబర్ సటష్టటిరుక్ కుదవపమ్చంగదిర్ వేల్ోన్ ప్ాదమిరండిల్ పన్మణ్ిచ్ చదంగ ై కీదం ప్ాడ కిణ్ిి ణ్ి యాడ మ్ైయల్ న్డంజ య యం మయల్ాిహన్నబర ైయల్ వేల్ాల్ ఎనెైక్ కాకకవెండ ు వందు వర వర వేల్ా య దనబర్ వరుహ వరుహ వరుహ మయల్ోన్ వరుహ ఇందిర మ దల్ా ఎణ్ిీస్ైప్ప ట మందిర వడివేల్ వరుహ వరుహ వాసవన్ మరుహా వరుహ వరుహ నేసక్ కుఱమహళ్ నినెైవోన్ వరుహ ఆఱుమ హం పడెైతు ఐయా వరుహ నీఱిడ ం వేల్వన్ నితుం వరుహ సటరహిర వేల్వన్ సీకికరం వరుహ సరహణ్బవనబర్ సడ దియల్ వరుహ రహణ్ పవస రరరర రరర ర హణ్ పవస ర ర ర ర ర ర ర విణ్బవ సరహణ్ వీరా న్మో న్మ నిబవ సరహణ్ నిఱనిఱ నిఱెన్ వసర హణ్బ వరుహ వరుహ అసురర్ కుడిహెడ తు ఐయా వరుహ ఎనెైై ఆళ ం ఇళ ైయోన్ క ైయల్ పనిైరండబ య దం ప్ాస అంగ సమ ం పరంద విళిహళ్ పనిైరండిల్ంగ విర ైందెనెైక్ కాకక వేల్ోన్ిరుహ ఐయ ం కిల్వయ ం అడెైవపడనెచళవపం ఉయ్యయళి స్ళవపం ఉయర్ ఐయ ం కిల్వయ ం కిల్వయ ం స్ళవపం కిళరొళి ఐయ ం నిల్ ైప్ట్రున్ుమన్ నితుం ఒళిరుం సణ్ మహం నీయ ం తణ్ియ్యళి య్యవపిం సణ్ మహం నీయ ం తణ్ియ్యళి య్యవపిం న్నెైఱి నెట్రుయల్ న్వమణ్ిచ్ చుట్రియ ం ఈరాఱు స్వియల్ ఇల్హు కుండల్మ ం ఆఱిరు తిణ్ ాయత్ తళహియ మార ాల్ పల్ పూష్టణ్మ ం పదకకమ ం తర తుు న్న్మణ్ి పూండ న్వరతై మాల్ ైయ ం మ పపోర న్ూల్ుం మ తుణ్ి మారుాం స్పోళహుడెైయ తిరువయఱు ఉందియ ం తువండ మరుంగ ల్ సుడరొళిప్ పట్్ి ం న్వరతిున్ం పదితు న్ఱచచరావపం ఇరుదొడెైఅళహుం ఇణ్ ైమ ళందబళ ం తిరువడి యదనిల్ సటల్ంబొ ల్వ మ ళంగ స్హహణ్ స్హహణ్ స్హహణ్ స్హణ్ మొహమొహ మొహమొహ మొహమొహ మొహెన్ న్హన్హ న్హన్హ న్హన్హ న్హెన్ ట్రహుహుణ్ ట్రహుడిహు ట్రహుహుణ్ ట్రహుణ్ రరరర రరరర రరరర రరర ర ర ర ర ర ర ర ర ర ర ర ర ర ర ర ట్్డ ట్్డ ట్్డ ట్్డ ట్్డ ట్్డ ట్్డ ట్్ ట్హుడహు ట్రహుడిహు ట్ంగ ట్రంగ హు విందు విందు మయల్ోన్ విందు మ ందు మ ందు మ రుహవేళ్ మ ందు ఎండునెైయాళ ం ఏరహచ్ చెల్ి మ్ైందన్ వేండ ం వరమహిళ్ందు తవపం ల్ాల్ా ల్ాల్ా ల్ాల్ా వేసమ ం లీల్ా లీల్ా లీల్ా వినోదనెండ ు ఉనిీరు వడియ ైఉరుది య ండెుణ్ ణ ం ఎన్ీల్ ైవెైతుు న్ ఇణ్ ైయడి కాకక ఎన్ ఉయర్క కుయరాం ఇఱెైవన్ కాకక పనిైరు విళియాల్ ప్ాల్నెైక్ కాకక అడియేన్ వదన్ం అళహువేల్ కాకక ప్ొ డిబ నెైనెట్రుయ ైప్ పపనిదవేల్ కాకక కదిరేిల్ ఇరండ ం కణ్ిణనెైక్ కాకక విదిస్వి యరండ ం వేల్వర్ కాకక నబసటహళిరండ ం న్ల్విల్ కాకక పేసటయ వాయీ నెైప్ ప్రువేల్ కాకక మ పోత్ తిరుబల్ మ నెైవేల్ కాకక స్పటోయ నబవెైచ్ చెవేిల్ కాకక కన్ైమిరండ ం కదిరేిల్ కాకక ఎనిైళఙ్ కళ తెతు ఇనియవేల్ కాకక మార ైా ఇరతై వడివేల్ కాకక ేర ళ మ ల్ ైమార్ తిరువేల్ కాకక వడివేల్వరుదోళ్ వళంబెఱక్ కాకక పటడర హ ళిరండ ం ప్రువేల్ కాకక అళహుడన్ మ దుహెైఅరుళవిల్ కాకక పళ బది నబఱుం పరువేల్ కాకక వెట్రువేల్ వయట్రైై విళంగవేకాకక సటట్రుడెైఅళహుఱచ్ చెవేిల్ కాకక నబణ్ ఆం కయట్రైైన్ల్విల్ కాకక ఆణ్ ాణ్ ి ఱిహళ ైఅయల్విల్ కాకక పటట్ి మిరండ ం ప్రువేల్ కాకక వట్ిక్ కుదతెతు వల్విల్ కాకక పణ్ ైతతు డెైయరండ ం పరువేల్ కాకక కణ్ ైకాకల్ మ ళందబళ్ కదిరేిల్ కాకక ఐవిరల్ అడియణ్ ైఅరుళవిల్ కాకక క ైహ ళిరండ ం కరుణ్ ైవేల్ కాకక మ నెటియరండ ం మ రణ్విల్ కాకక పటనెటియరండ ం పటన్ైవళ్ ఇరుకక నబవిల్ సరసిది న్ట్్ు ణ్ ైఆహ నబబిక్ కమల్ం న్ల్విల్ కాకక మ ప్ాోల్ నబడియ ైమ నెైవేల్ కాకక ఎప్ొ ోళ దుం ఎనెైఎదిరేిల్ కాకక అడియేన్ వసన్ం అస్ైవపళ నేరం కడ హవేవందు కన్హ వేల్ కాకక వరుం పహల్ తనిైల్ వచ్చచరవేల్ కాకక అఱెైయరుళ్ తనిైల్ అనెైయవేల్ కాకక ఏమతిుల్ సామతిుల్ ఎదిరేిల్ కాకక తబమదం నీకికచ్ చదురేిల్ కాకక కాకక కాకక కన్హవేల్ కాకక నోకక నోకక నొడియల్ నోకక తబకకత్ తబకకత్ తడెైయఱత్ తబకక ప్ారకుప్ ప్ారకుప్ ప్ావం ప్ొ డిబడ పటల్వి సూనియం ప్రుంబహెైఅహల్ వల్ి పూదం వల్ాష్టిహప్ పేయి ళ్ అల్ి ఱ్ పడ తుు ం అడంగా మ నియ ం పటళ ైైహళ్ తిన్ుైం పపళకకడెైమ నియ ం కొళిైవాయ్పో పేయి ళ ం కుఱళ ైప్ పేయి ళ ం ప్ణ్ి ళ ైత్ తతడరుం పటరమరాట్చదరుం అడియనెైక్ కండబల్ అల్ఱికకల్ంగ డ ఇర సటక్ కాట్టిర ఇతుు న్ా సేనెైయ ం ఎల్విన్ుం ఇరుట్రిన్ుం ఎదిరాడ ం అణ్ణరుం కన్బూస్ైకొళ ైం కాళియోడనేవరుం విట్టి ఙ్ కారరుం మిహుబల్ పేయి ళ ం తండియక్ కారరుం సండబళరిళ ం ఎనెాయర్ సొ ల్ి వపం ఇడివిళ ందోడిడ ఆనెైఅడియనిల్ అరుంబటవెైహళ ం పూనెైమయరుం పటళ ైైహళ్ ఎన్ుాం న్హమ ం మయరుం నీణ్ మడి మండెైయ ం ప్ావెైహళ డనేపల్హల్సతుు డన్ మనెైయఱ్ పపదెైతు వంజనెైతనెైయ ం ఒట్రియచ్ చెరుకుకం ఒట్రియప్ ప్ావెైయ ం ాసుం పణ్మ ం కావపడన్ సప ఱుం ఓదుం అంజన్మ ం ఒరువళిప్ ప్ప కుకం అడియనెైక్ కండబల్ అల్ ైందు కుల్ ైందిడ మాట్టు ర్ వంజహర్ వందు వణ్ంగ డ కాల్ తూదబళ్ ఎనెైకకండబఱ్ కల్ంగ డ అంజి న్డ ంగ డ అరండ పపరండిడ వాయిట్ిల్ఱి మదిహెట్టి డ పడియనిల్ మ ట్ి ప్ాసకక యట్టు ల్ కట్్ి డన్ అంగం కదఱిడక్ కట్్ి కట్రి ఉరుట్్ి కాల్ టి మ ఱియ కట్్ి కట్్ి కదఱిడక్ కట్్ి మ ట్్ి మ ట్్ి మ ళిహళ్ పటదుంగ డ స్కుక స్కుక స్దిల్ స్దిల్ాహ సొ కుక సొ కుకచ్ చూరోపహెైచ్ చొకుక కుతుు కుతుు కూరిడి వేల్ాల్ పట్్ు పట్్ు పహల్వన్ తణ్ల్ ర తణ్ల్ ర తణ్ల్ ర తణ్ల్దు వాహ విడ విడ వేల్ ైవెరుండదు వోడ పపల్వయ ం న్ర య ం పపన్ైర నబయ ం ఎల్వయ ం కరడియ ం ఇనితతు డర్ై దోడ తేళ ం ప్ాంబ ం స్యాయన్ పూరాన్ కడివిడ విష్టంగళ్ కడితుు య రంగం ఏఱియ విష్టంగళ్ ఎళిదినిల్ ఇఱంగ ఒళిపపోఞ్ సుళ కుకం ఒరుదల్ ైనోయ ం వాదం సయతిుయం వల్వపపోప్ పటతుం సూల్ ైసయఙ్ కున్మం సొ కుకచ్ చ్చరంగ కుడెైచచల్ సటల్ంది కుడల్విప్ పటరుది పకకప్ పటళవెైపడర్ తతడెైవాళ ై కడ వన్ పడ వన్ క ైతబు ళ్ సటల్ంది పఱుకతుు అరణ్ ైపరుఅర ైయాపపోం ఎల్ాి ప్ పటణ్ియ ం ఎందనెైక్ కండబల్ నిల్ాి తోడ నీ ఎన్క్ కరుళవియ్ప ఈరేళ్ ఉల్హమ ం ఎన్కుక ఉఱవాహ ఆణ్ ం ప్ణ్ ణ ం అనెైవరుం ఎన్కాక మణ్బణ ళరసరుం మహిళ్ందుఱ వాహవపం ఉనెైైత్ తుదికక ఉన్ తిరునబమం సరహణ్ పవనేస్ైల్ొళి పవనే తిర బ ర పవనేతిహళొళి పవనే పర బ ర పవనేపవమ్ఒళి పవనే అర దిరు మరుహా అమరా పదియ ైక్ కాతుు త్ తేవరిళ్ కడ ంజిఱెైవిడ తబు య్ప కందబ కుహనేకదిరేిల్వనే కార ుిహెైమ్ైందబ కడంబట కడంబనే ఇడ ంబనెైఏట్ుఇనియవేల్ మ రుహా తణ్ిహా సల్నేసంగరన్ పపదల్ాి కదిరాి మతుు ఱెైకదిరేిల్ మ రుహా పళనిప్ పదివాళ్ ప్ాల్ కుమారా ఆవిన్న్ కుడివాళ్ అళహియ వేల్ా స్ందినబమ మల్ ైయ ఱుం స్ంగల్ిరాయా సమరా పపర వాళ్ సణ్ మహత్ తరసే కారార్ కుళల్ాళ్ కల్ ైమహళ్ న్ండబు య్ప ఎనబై ఇరుకక యాన్ ఉనెైప్ ప్ాడ ఎనెైతతు డర్ై దిరుకుకం ఎందెైమ రుహనెైప్ ప్ాడినేన్ ఆడినేన్ పరవసమాహ ఆడినేన్ నబడినేన్ ఆవిన్న్ పూదియ ై నేస మ డనబయన్ నెట్రుయల్ అణ్ియప్ ప్ాస వినెైహళ్ పట్ుదు నీంగ ఉన్ాదం ప్ఱవేఉన్ైరుళవహ అన్ుాడన్ ఇరక్షి అన్ైమ ఞ్ సొ న్ైమ ం మ్తు మ్త్ తబహ వేల్ా య దనబర్ సటతిుబెట్ుడియేన్ సటఱపపోడన్ వాళి వాళి వాళి మయల్ోన్ వాళి వాళి వాళి వడివేల్ వాళి వాళి వాళి మల్ ైకుకరు వాళి వాళి వాళి మల్ ైకుకఱ మహళ డన్ వాళి వాళి వారణ్తుు వసం వాళి వాళి ఎన్ వఱుమ్ైహళ్ నీంగ ఎతునెైకుఱెైహళ్ ఎతునెైపటళ ైహళ్ ఎతునెైయడియేన్ ఎతునెైస్యాీ ల్ ప్ట్ువన్ నీ కురు ప్ొ ఱుపోదు ఉన్ కడన్ ప్ట్ువళ ి ఱమహళ్ ప్ట్ువళవమే పటళ ైైయ ండునబాయ్ప పటర య మళితుు మ్ైందనెన్ మీదు ఉన్ మన్మహిళ్ై దరుళిత్ తంజమ్ండుడియార్ తళ ైతిుడ అరుళ్ స్య్ప కందర్ సష్టి కవసం విరుంబియ ...200 ప్ాల్న్ తేవ రాయన్ పహర్ందదెైక్ కాల్ ైయల్ మాల్ ైయల్ కరుతుు డన్ నబళ ం ఆసా రతుు డన్ అంగన్ దుల్కిక నేస మ డన్ఒరు నినెైవదు వాహి కందర్ సష్టిక్ కవసం ఇదనెైచ్ సటందెైకల్ంగాదు తియానిపోవరిళ్ ఒరునబళ్ మ పోత్ తబఱురుక్ కొండ ఓదియేస్బితుు ఉహందు నీఱణ్ియ అష్టిదిక్ కుళళైర్ అడంగల్ుం వసమాయ్పు తిస్ైమన్ై ర ణ్మర్ స్యల్దు అరుళ వర్ మాట్ుల్ ర ల్ాి ం వందు వణ్ంగ వర్ న్వహో ళ్ మహిళ్ందు న్నెైమ యళితిుడ ం న్వమద నెన్వపం న్ల్ ి ళిల్ ప్ఱువర్ ఎంద నబళ మీ ర ట్టి వాళిర్ కందర గి వేల్ాం కవసత్ తడియ ై వళియాఱ్ కాణ్ మ్యాయయ్ప విళంగ ం విళియాఱ్ కాణ్ వెరుండిడ ం పేయి ళ్ ప్ొ ల్ాి తవర ైప్ ప్ొ డిప్ ప్ొ డి యాకుకం న్ల్ోి ర్ నినెైవిల్ న్డన్ం పపర య ం సరి సతుు రు సంగా రతుడి అఱిందెన్ తుళైం అష్టిల్ట్ సుమిహళిల్ వీరల్ట్ సుమికుక విరుందుణ్ వాహచ్ సూరబతబమవెైత్ తుణ్ితుహెైయదనబల్ ఇరుబత్ తేళిరుకు ఉవందమ తళితు కురుబరన్ పళనిక్ కుండిుని ల్వరుకుకం సటన్ైక్ కుళందెైసేవడి ప్ప ట్రు ఎనెైతుడ త్ తబట్కకళ ఎండున్ తుళైం మేవియ వడివపఱుం వేల్వ ప్ప ట్రు తేవరిళ్ సేనబ పదియేప్ప ట్రు కుఱమహళ్ మన్మహిళ్ కోవేప్ప ట్రు తిఱమిహు తివిియ తేహా ప్పట్రు ఇడ ంబట య దనేఇడ ంబట ప్ప ట్రు కడంబట ప్ప ట్రుకందబ ప్ప ట్రు వెట్రచ పపనెైయ ం వేళవ ప్ప ట్రు ఉయర ిర కన్హ సబెైకుక ఓరరసే మయల్ైడ మిడ వోయ్ప మల్ర్ అడి సరణ్ం సరణ్ం సరణ్ం సరహణ్ పవ ఓం సరణ్ం సరణ్ం సణ్ మహా సరణ్ం.

ALSO READ| Check Kriti Sanon's Telugu Films With Mahesh Babu And Naga Chaitanya

ALSO READ| Kajal Aggarwal's Best Moments From Her Telugu Film, 'The Great Veera'