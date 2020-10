World Food Day Quotes In Telugu To Send To Your Loved Ones On This Special Day

World Food Day 2020 is being celebrated all over the world today on October 16, 2020. The day marks the founding date of the Food and Agriculture Organization by the United Nations in 1945. This year is the 75th anniversary of FAO. The importance of the day has evolved over the years as it now calls for global solidarity to help the most vulnerable people to recover and make food systems more sustainable and resilient to shocks.

The day is also celebrated to increase awareness about the importance of nutritious food for one's good health. World Food Day 2020 will be observed in around 150 countries with several events about the day. The day is also celebrated by wishing each other with World Food Day quotes. For the Telugu people all over the world, here is a look at some of the best World Food Day quotes in Telugu to send to your loved ones.

Also Read | World Food Day 2020: History, Significance And World Food Day Theme For 2020

Also Read | World Post Day 2020: Quotes, Wishes And Images To Share On Social Media

World Food Day Quotes in Telugu

మన ప్లేట్‌లో ఉన్న ఆహారం వివిధ దశల్లో ఉంచిన అపారమైన కృషి ఫలితంగా…. దీన్ని చాలా గౌరవంగా తినండి…. ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

పదాలు దానిని నిర్వచించడంలో విఫలమైనప్పుడు ఆహారం ప్రేమను సూచిస్తుంది… .. ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం సందర్భంగా మీకు శుభాకాంక్షలు పంపుతుంది…. ఆనందంతో ఆహారాన్ని ఆస్వాదించండి !!!

మనకు లభించే ఆహారాన్ని మనం ఎప్పుడూ గౌరవించాలి ఎందుకంటే ఇది దేవుని ఆశీర్వాదం మరియు మన గురించి పట్టించుకునే వారి నుండి ప్రేమ… .. మీకు ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

ప్రతిరోజూ మూడు భోజనం ఆనందించేవారు ధన్యులు…. మాకు ఆహారాన్ని ఆశీర్వదించినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం… .. మీకు చాలా ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

మనం కలిసి ఆకలికి వ్యతిరేకంగా పోరాడవచ్చు…. కలిసి పిల్లలకు ఆహారం ఇవ్వడం ద్వారా మంచి రేపును అందించగలము… మనం కలిసి వచ్చి ఆకలితో ఉన్నవారికి ఆహారం ఇవ్వడం ద్వారా ఈ చెడును నిర్మూలించమని వాగ్దానం చేద్దాం. ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం సందర్భంగా మీకు వెచ్చని శుభాకాంక్షలు.

మీ చుట్టుపక్కల ప్రజల ఆరోగ్యానికి మసాలా దినుసులను ఆరోగ్యకరమైన మరియు పోషకమైన ఆహారాన్ని అందించడం ద్వారా వారు ఆరోగ్యకరమైన మరియు ఫిట్టర్ వ్యక్తులుగా ఎదగండి… జంక్ చేయవద్దు మరియు ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా తినండి. మీకు చాలా ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

కొంతమంది వారు తమ సమయాన్ని తక్కువ విషయాలలో వృధా చేస్తున్నారని మరియు వారి జీవితాన్ని విస్మరిస్తున్నారని గ్రహించరు అంటే ఆహారం !!!

Also Read | Best Things To Buy In Flipkart Big Billion Day: Here Is A List Of Discounted Smartphones

Also Read | World Food Day 2020 Quotes, Wishes And Images To Send To Your Loved Ones

Happy World Food Day Quotes in Telugu

ఈ ప్రపంచంలో ఉత్తమ వ్యక్తులు తినడానికి జీవించేవారు…. ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

ఆహారాన్ని జరుపుకోవడం జీవితాన్ని జరుపుకునే అతి పెద్ద వేడుక…. ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

మీ ప్లేట్‌లో మీరు ఉత్తమమైన ఆహారాన్ని ఆస్వాదించే ఉత్తమ రోజులు.

మీరు ఆకలితో ఉండే వరకు మీరు ఆహార విలువను అర్థం చేసుకోలేరు…. ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

ఎక్కువ మంది ఆకలితో లేరని నిర్ధారించుకుందాం, మనం వ్యవహరిద్దాం, రక్షించుకుందాం మరియు వారందరికీ ఆహారం ఇవ్వండి…. ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం సందర్భంగా, మనం మేల్కొని, ఆహారం లేకుండా నిద్రపోయే వారందరికీ ఆహారం ఇవ్వడానికి కృషి చేయాలి…. ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం సందర్భంగా మీకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు పంపుతోంది.

ఆకలితో ఉన్నవారికి మరియు ఉత్తమమైన వంటకాలతో చికిత్స పొందుతున్నవారికి మధ్య సమతుల్యతను కలిగించడం మన బాధ్యత… మనం మరింత బాధ్యత వహించండి, ఆకలితో ఉన్నవారికి ఆహారం ఇవ్వండి, మన ఆహారాన్ని పంచుకుందాం. ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం సందర్భంగా మీకు శుభాకాంక్షలు.

ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం రోజున, మనం ఎప్పుడూ ఆహారాన్ని వృథా చేయవద్దని వాగ్దానం చేయాలి… ఆకలితో ఉన్నవారికి ఆహారాన్ని ఆదా చేసే ప్రయత్నం మరియు సహకారం…. మన చిన్న చర్యలతో పెద్ద తేడా చేద్దాం…. మీకు వెచ్చని మరియు ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు నా ప్రియమైన !!!

Image Credits: Unsplash