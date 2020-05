Mother's Day Wishes In Telugu To Send To Your Mother & Bring A Smile On Her Face

Mother's Day celebration is an annual tradition in many countries around the world. However, the dates vary every year, it is largely celebrated on the second Sunday of May every year. This year Mother's Day will be celebrated on May 10. Mother’s Day is a celebration of a mother's relentless contributions towards the growth and well-being of her children. It is never too late to appreciate the efforts of your mother. Wish her on the day by sending these Mother's Day wishes in Telugu. Check out.

Mother's Day wishes in Telugu -

అమ్మ లేకపోతే జననం లేదు. అమ్మ లేకపోతే గమనం లేదు. అమ్మ లేకపోతే సృష్టిలో జీవం లేదు. అమ్మ లేకపోతే అసలు సృష్టే లేదు. కంటిపాపలా కాపాడే అమ్మకి..

ఈ పువ్వులు మీరు ఇటీవల మరియు సంవత్సరాలుగా మీరు చేసిన ప్రతిదానికీ మెచ్చుకోలు. మీరు చేసే అన్నిటికీ నేను చాలా కృతజ్ఞుడను. గొప్ప మదర్స్ డే!

హ్యాపీ మదర్స్ డే మమ్! మీరు నాకు చాలా అర్థం. మీ రోజు మీలాగే ప్రత్యేకమైనదని నేను నమ్ముతున్నాను.

మమ్ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను మాటలు చెప్పగల దానికంటే. మీరు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మరియు నేను మీరు లేకుండా పోతాను. ఈ రోజు నేను వ్యక్తిని చేసినందుకు ధన్యవాదాలు.

మమ్, మీరు మా అందరి కోసం చేసిన ప్రతిదానికి చాలా ధన్యవాదాలు. పిల్లలు నిన్ను ప్రేమిస్తారు మరియు మీ మద్దతుకు మేము చాలా కృతజ్ఞతలు.

Also Read | 'Devi' short film review: A hard-hitting, brilliant film to send chills down your spine

మీ చిరునవ్వు నన్ను సంతోషపరుస్తుంది మరియు మీ ప్రేమ నా జీవితంలో నేను అనుభవించిన స్వచ్ఛమైన భావోద్వేగం. మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు. లవ్ యు మమ్మీ.

మీరు నాకు ఈ జీవితాన్ని ఇచ్చారు మరియు నేను ఎప్పటికీ కృతజ్ఞుడను. ప్రతిదానికి ధన్యవాదాలు అమ్మ. హ్యాపీ మదర్స్ డే 2020.

కొన్నిసార్లు, ప్రపంచం నివసించడానికి కష్టమైన ప్రదేశంగా మారుతుంది. కాబట్టి, నాకు కావలసింది నా తల్లి నుండి పెద్ద కౌగిలింత మాత్రమే. ఎందుకంటే ఇది భూమిలో అత్యంత సురక్షితమైన ప్రదేశం. మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

మా తల్లులు మన జీవితానికి స్తంభాలు, వారు మాకు నిరంతరం మద్దతు ఇస్తారు. మాతృత్వానికి చీర్స్.

దేవుడు ప్రతిచోటా ఉండలేడు కాబట్టి, ఆయన మన కోసం తల్లులను సృష్టించాడు. మనోహరమైన తల్లులందరికీ మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు.

Also Read | Latest Punjabi song by Sonia Mann and Romey Mann 'Tikka' out; watch video

నా జీవితంలో ఎప్పుడూ నాలో ఉత్తమమైనదాన్ని చూసిన వ్యక్తికి శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ మదర్స్ డే మామ్. ప్రేమిస్తున్నాను.

నా జీవన మార్గాన్ని తేలికపరిచే కాంతి నీవు. మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు.

ఈ రోజు నేను ఉన్నదంతా, నేను మీకు రుణపడి ఉన్నాను అమ్మ. ధన్యవాదాలు. మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు.

అమ్మ, నేను జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్న అన్ని గొంతు సమస్యలకు మీరు ఒకే మాట పరిష్కారం. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండండి

మీకు తెలుసు, నేను మీలాంటి తల్లిని కలిగి ఉన్నందున నేను విధికి ఇష్టమైన పిల్లవాడిని

Also Read | Prakash Raj gets emotional as 31 persons taking shelter at his farm during lockdown leave

అమ్మ, మీరు అందం, అమాయకత్వం, అవగాహన, సున్నితమైన మరియు క్షమించే ముఖం. మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

అమ్మ, నేను ఎంత చిన్నవాడిని, పెద్దవాడిని అయినా ప్రతి

తల్లులందరికీ తల్లుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! మీ మాతృత్వం యొక్క స్పర్శ ద్వారా ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రేమతో నిండినందుకు ధన్యవాదాలు!

రోజు చివరిలో నా కోసం ఎప్పుడూ ఉండేది మీరు. ధన్యవాదాలు మరియు తల్లుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

ప్రతి తల్లి ఉత్తమమైనది. ప్రపంచంలోని తల్లులందరికీ సంతోషకరమైన ఆనందంతో నిండిన రోజు శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ మదర్స్ డే 2020!

Also Read | Dulquer Salmaan & other regional celebs' Instagram posts that ruled the week; check out

మీలాంటి తల్లి ఏ కొడుకుకైనా బహుమతి. అతను నాకు ఇంత అద్భుతమైన తల్లిని ఇచ్చినందున నేను దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. నేను ఇప్పుడు మరియు ఎల్లప్పుడూ నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను!

మన తల్లుల త్యాగాన్ని జరుపుకోవడానికి ఒక రోజు సరిపోదు. కానీ మనం ఈ రోజును ఆమె జీవితంలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన రోజుగా చేసుకోవచ్చు. అందరికీ మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు!

మేము ఈ ప్రపంచంలో ఉత్తమ తల్లి మరియు కుమార్తె / కొడుకు సంబంధాన్ని పంచుకుంటాము. ఇంత అద్భుతమైన తల్లి అయినందుకు ధన్యవాదాలు. తల్లుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

మొదటి తల్లుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! ఈ ప్రత్యేక వేడుకకు మీరు అర్హులైనంత తల్లి మాత్రమే. ఈ రోజు మీకు కుశలంగా ఉండును!