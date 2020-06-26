HCC Vs SKK Dream11 Prediction, Team, Top Picks, Finnish T20 League Live Game Info

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Helsinki Cricket Club (HCC) will play against KK Stadin ja Keravan Kriketti (SKK) in the league match of the Finnish Premier Cricket League T20 tournament. The match will be played on Friday, June 26 at the Kerava National Cricket Ground at 8:30 PM IST. Here is a look at our HCC vs SKK Dream11 prediction, HCC vs SKK Dream11 team and HCC vs SKK Dream11 top picks.
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HCC and SKK have won 2 of their 3 games till now in the tournament with HCC occupying the 3rd position whereas SKK currently occupies the 4th position on the points table due to their better run rate. Both the teams have some really good players in their ranks and this can definitely be a good game to watch out.
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Aniketh Pushthay, Rakesh Bhatia, Zahidullah Kamal, Abbas Khan, Aminullah Malikzay, Avnish Kumar, Khalid Rahman Mangal, Venkat Swaroop Achuta, Faheem Nellancheri, Abdul Wahid Qureshi, Zahoor Khan, Affan Bin Zafar, Akhil Arjunan, Ghulam Abbas Butt, Karthik Pavan Vurubandi, Zakiullah Kamal, Abdul Ahad Qureshi, Amit Singh, Adnan Syed, Abrar Mirza, Amrik Bhatia, Arun Bhatia, Gautam Bhaskar, Obaidullah Sadiqui
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Areeb Abdul Quadir, Jordan Obrien, Qaiser Siddique, Nathan Collins, Peter Gallagher, Mirza Zeeshan Baig, Ponniah Vijendran, Jake Goodwin, Kamalraj Chandrasekeran, Atif Rasheed, Manoj Thavayogarajah, Nirav Shah, Raja Waqas, Yathunanthan Vijayaratnam, Andrew Armitage, Asim Ghani, Henry Sewell, Manoj Thavayogarajah, Nirav Shah, Raja Waqas, Yathunanthan Vijayaratnam, Andrew Armitage, Asim Ghani, Henry Sewell
Here's HCC vs SKK Dream11 top picks for the HCC vs SKK Dream11 match -
AA Quadir
A Rasheed
R Waqas
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Ghulam Abbas Butt, Sapan Mehta, Zahidullah Kamal, Abdul Ahad Qureshi, Khalid Rahman Mangal, Aniketh Pushthay, Maneesh Chauhan, Akhil Arjunan, Karthik Pavan Vurubandi, Zakiullah Kamal, Adnan Syed.
Panniah Vijendran, Nathan Collins, Mira Zeeshan Baig, Peter Gallagher, Atif Rasheed, Jake Goodwin, Areeb Abdul Quadir, Asim Ghani, Raja Waqas, Henry Sewell, Kamalraj Chandrasekeran.
As per our HCC vs SKK Dream11 prediction, HCC are favourites to win the match.