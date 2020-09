Lata Mangeshkar Quiz: How Well Do You Know India's Singing Icon? On Her B'day, Find Out

Lata Mangeshkar started her musical career in 1945 with the Noor Jehan-starrer Badi Maa. In a career spanning more than seven decades, Mangeshkar has sung more than a thousand songs. She last lent her voice for the Neil Nithin Mukesh-starrer Jail (2009).

She is known for Tere Bina Zindagi Se, Ek Pyar Ka Nagma Hai, Kanchi Re Kanchi, Lag Jaa Gale, Ajeeb Dastan Hai Yeh, Pyaar Kia To Darna Kya, among others. Lata Mangeshkar has been quite active on social media platforms like Twitter and shares all her life updates on the micro-blogging platform. On the occasion of Lata Mangeshkar's birthday, here is a quiz based on her songs.

Can you guess these Lata Mangeshkar songs with just one line?

1. Hum Ko Mili Hai Aaj ye Ghadiya Naseeb Se, jee Bhar Ke Dekh Leejiye, Hamako Kareeb Se

Humko Humise Chura Lo

Pairon Mein Bandhan Hai

Lag Jaa Gale

Ek Pyar Ka Nagma Hai

2. Zindagi aur kuch bhi nahi teri meri kahani hai

Dafli Wale Dafli Baja

Sukhakarta

Didi Tera Devar Deewana

Ek Pyar Ka Nagma Hai

3. Pehli pehli bar milata hai yahee Seene mein phir aag lagata hai

Lo Chali Mein

Pyar Ka Nagma Hai

Zindagi Pyar Ka Geet

Dil Toh Pagal Hai

4. Naa khuda ka humne inhe naam diya hai, Ummr bhar ka ghum humein inaam diya hai

Dushman Na Kare Dost Ne Woh

Ek Radha Ek Meera

Gori Hai Kalaiyaan

Chanda Hai Tu Mera Suraj

5. Ab hum to bhaye pardesi ke tera yahan koi nahi

Tu Kitni Acchi Hai

Der Na Ho Jaye Kahin

Yeh Galiyan Yeh Chaubara

Humko Humise Chura Lo

6. Haaye ram kudiyo ko daale dana, Dhandha hai yeh uska purana

Zindagi ki Na toote Ladi

Pairon Me Bandhan Hai

Didi Tera Devar Deewana

The Medley

7. Jeeti Hoon Main bs Tujhe Dekhakr, Is toote dil ka sahaara hai tu

Tu Kitni Acchi Hai

Jaane Kyon

Chanda Hai Tu Mera Suraj

Maye Ni Maye

8. Jo shahid huye hain unakee, jara yaad karo kurbaanee

Aye Watan Watan

Aye Mere Watan

Vande Maatram

Maa Tujhe Salaam

9. Mere ghungru bulaate hain aa, main naachun tu nacha

Didi tera dewar deewana

Lo Chali Main

Dafli wale Dafli Baja

Humko Humise Chura lo

10. Dukhne Laagi Hai Maa Teri Aankhiyaan, Mere Liye Jaagi Hai Tu Saari Saari Ratiyaan

Tu Kitni Acchi Hain

Pardesiya

The Medley

Jaane Kyon

Lata Mangeshkar quiz - answers

Lag Jaa Gale

Ek Pyar Ka Nagma Hai

Dil Toh Pagal Hai

Dushman Na Karen Dost Ne Woh

Yeh Galiyan Yeh Chaubara

Didi Tera Devar Deewana

Chanda Hai Tu Mera Suraj

Aye Mere Watan

Dafli Wale Dafli Baja

Tu Kitni Acchi Hain

