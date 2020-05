Ganga Dussehra Wishes In Hindi To Send To Your Family And Friends On This Auspicious Day

Ganga Dussehra is a festival celebrating the descent of the Holy Ganges river on earth. It is also known as Gangavataran. It is believed that the holy Ganges river descended from heaven to earth on this day. Ganga Dussehra is observed on Dashami, the tenth day of Shukla Paksha of the Hindu calendar month Jyeshtha. Check out wishes in Hindi that you can send to your friends and family on this auspicious occasion.

Ganga Dussehra Hindi Wishes

हर हर गंगे..!! भारत माता के ह्रदय से निकल कर सभी पापों का नाश करने वाली माँ गंगा को शत शत नमन्… गंगा दशहरा की शुभकामनाएं. JYOT SE JYOT JAGATE CHALO.. PREM KI GANGA BAHATE CHALO.. RAH MAI AAYE JO DIN DUKHI SAB KO GALE SE LAGATE CHALO.. DIN AAYGEGA SABKA SUNEHRA.. ISLIYE HUMARI OR SE HAPPY GANGA DUSSEHRA. नदियों के जल जब निर्मल होंगे,

गंगा जल अमृत बन जाएगा।

जन-जन में जब आस जागेगी,

गंदगी न कोई फैलाएगा।

मुर्दाघाट जब अलग बनेगा,

कोई लाश नहीं दफनाएगा।

स्नान हेतु लोग आया करेंगे,

कर के स्नान चले जाएंगे।

फिर दूषित न हो पाएगा,

सब जल में दीप जलाएंगे।

हर-हर गंगा लोग करेंगे,

फिर वह मौसम आएगा। हर हर गंगे..!! गंगा दशहरा की हार्दिक बधाई

Har din aapke jeewan mein le aaye Sukh, shanti aur samadhan Shraddha ka roop ganga maiya ko Aaj tahe dil se pranaam… Happy Ganga dussehra हर हर गंगे..!!

भारत माता के ह्रदय से निकल कर सभी पापों का नाश करने वाली

माँ गंगा को शत शत नमन्…

गंगा दशहरा की शुभकामनाएं. Ye pal ho sunehera.. duniyame nam ho roshan thumahara.. dusron ko dikhako tum kinara.. yehi will yhai hamara.. happy Ganga dussehra.. सुख और दुःख जीवन के रंग है

सब सही है अगर श्रद्धा संग है

गंगा मैया के ध्यान में मलंग हैं

हैप्पी गंगा दशहरा कहने का ये नया ढंग है

गंगा दशहरा की शुभकामनाये Jai Maa Ganga!! Happy Ganga Dussehra श्री गंगा जी की स्तुति

गांगं वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम्।

त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्॥

ये पल हो सुनहरा

दुनिया में नाम हो रोशन तुम्हारा

दूसरों को दिखाओ तुम किनारा

हैपी गंगा दशहरा हो आपकी जिंदगी में खुशियों का मेला

कभी ना आए कोई झमेला

सदा सुखी रहे आपका बसेरा

मुबारक हो आपको यह शुभ दशहरा हर हर गंगे..!! गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं.

