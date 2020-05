Maharana Pratap Jayanti Messages In Hindi That One Can Send Across On This Auspicious Day

Maharana Pratap was born in a Hindu Rajput family to Udai Singh II and Jiwanta Bai. After the demise of his father, he came the 13th King of Mewar. Known for this courage and Valour, Maharana Pratap fought many battles and yet has a huge impact on people's lives.

According to historical records, Maharana Pratap defended his kingdom almost alone and unaided by the other Rajput states. Maharana Pratap’s glorious saga is filled with Rajput valour and the spirit of self-sacrifice for cherished principles. According to the Hindi Calendar, Maharana Pratap Jayanti or the birth anniversary of the heroic kings falls on May 25, this year. Hence, on this auspicious occasion, here is a compilation of Maharana Pratap Jayanti messages in Hindi.

Maharana Pratap Jayanti messages in Hindi

करता हुं नमन मै प्रताप को,जो वीरता का प्रतीक है।

तु लोह-पुरुष तु मातॄ-भक्त,तु अखण्डता का प्रतीक है॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना हे प्रताप मुझे तु शक्ती दे,दुश्मन को मै भी हराऊंगा।

मै हु तेरा एक अनुयायी,दुश्मन को मार भगाऊंगा॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना है धर्म हर हिन्दुस्तानी का,कि तेरे जैसा बनने का।

चलना है अब तो उसी मार्ग,जो मार्ग दिखाया प्रताप ने॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना जब-जब तेरी तलवार उठी, तो दुश्मन टोली डोल गयी।

फीकी पड़ी दहाड़ शेर की, जब-जब तुने हुंकार भरी॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना हर मां कि ये ख्वाहिश है, कि एक प्रताप वो भी पैदा करे।

देख के उसकी शक्ती को, हर दुशमन उससे डरा करे॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

धन्य हुआ रे राजस्थान,जो जन्म लिया यहां प्रताप ने।

धन्य हुआ रे सारा मेवाड़, जहां कदम रखे थे प्रताप ने॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना फीका पड़ा था तेज़ सुरज का, जब माथा उन्चा तु करता था।

फीकी हुई बिजली की चमक, जब-जब आंख खोली प्रताप ने॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

ये संसार कर्मवीरो की ही सुनता है। अतः अपने कर्म के मार्ग पर अडिग और प्रशस्त रहो। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

सम्मानहीन मनुष्य एक मृत व्यक्ति के समान होता है। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

मातृभूमि और अपने माँ मे तुलना करना और अन्तर समझना निर्बल और मुर्खो का काम है। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

मनुष्य अपने कठीन परिश्रम और कष्टो से ही अपने नाम को अमर कर सकता है। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

समय इतना बलवान होता है, कि एक राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

अपनी कीमती जीवन को सुख और आराम कि जिन्दगी बनाकर कर नष्ट करने से बढिया है कि अपने राष्ट्र कि सेवा करो। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

जो सुख मे अतिप्रसन्न और विपत्ति मे डर के झुक जाते है, उन्हे ना सफलता मिलती है और न ही इतिहास मे जगह। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

अगर इरादा नेक और मजबूत है। तो मनुष्य कि पराजय नही विजय होती है। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

हल्दीघाटी के युध्द ने मेरा सर्वस्व छीन लिया हो। पर मेरी गौरव और शान और बढा दिया। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

सत्य,परिश्रम,और संतोष सुखमय जीवन के साधन है। परन्तु अन्याय के प्रतिकार के लिए हिंसा भी आवश्यक है। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

अपने अच्छे समय मे अपने कर्म से इतने विश्वास पात्र बना लो कि बुरा वक्त आने पर वो उसे भी अच्छा बना दे। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

कष्ट,विपत्ती और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते है। इनसे डरना नही बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इनसे जुझना चाहिए। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

चेतक पर चढ़ जिसने , भाला से दुश्मन संघारे थे…

मातृ भूमि के खातिर , जंगल में कई साल गुजारे थे…

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना झुके नही वह मुगलोँ से,अनुबंधों को ठुकरा डाला…

मातृ भूमि की भक्ति का, नया प्रतिमान बना डाला…

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना हल्दीघाटी के युद्ध में, दुश्मन में कोहराम मचाया था…

देख वीरता राजपूताने की , दुश्मन भी थर्राया था…

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना बलिदान पर राणा के, भारत माँ ने, लाल देश का खोया था…

वीर पुरुष के देहावसान पर, अकबर भी फफक कर रोया था…

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना भारत माँ का वीर सपूत, हर हिदुस्तानी को प्यारा हे…

कुँअर प्रताप जी के चरणों में, सत सत नमन हमारा हे…

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

