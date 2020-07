Guru Purnima Messages In Hindi To Share With Teachers And Guides In Your Life

Guru Purnima is observed as an auspicious day by all the Indians, and it is commonly also recognized as “Vyasa Purnima”. This day is to commemorate Ved Vyasa’s birthday, and hence people call it, “Vyasa Purnima”. As per the Hindu calendar, Guru Purnima is celebrated on Purnima that is a full moon in the Hindu month of Ashadha. This year, Guru Purnima falls on July 5, 2020. On this day, people also perform ritualistic puja in honour of their Gurus. You can also forward heartfelt messages to your teachers and guides to show your appreciation. Listed below are some Guru Purnima messages in Hindi that you can forward on this day-

Guru Purnima messages in Hindi

गुरु आपके उपकार का,

कैसे चुकाऊँ मैं मोल ?

लाख कीमती धन भला..

गुरु हैं मेरा अनमोल…

हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरु गोविन्द दोऊ खड़े का के लागूं पायं.

बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दियो बताय..

Thanks for being my Guru!

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर

मेरे गुरु के चरणों में परनाम,

मेरे गुरु जी कृपा राखियो

तेरे ही अर्पण मेरे प्राण ! आपसे से सीखा और जाना,

आप को ही गुरु माना,

सीखा सब आपसे हमने,

कलम का मतलब भी आपसे जाना

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं शांति का पढ़ाया पाठ, अज्ञानता का मिटाया अंधकार

गुरु ने सिखाया हमें, नफरत पर विजय हैं प्यार.

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ते है आप

झूट क्या है और सच क्या है ये बात समझते है आप

जब सूझता नहीं कुछ भी हमको

तब राहों को सरल बनाते है आप

हैप्पी गुरु पूर्णिमा

अक्षर-अक्षर हमें सिखाते शब्द-शब्द का अर्थ बताते,

कभी प्यार से कभी डाँट से, जीवन जीना हमें सिखाते।

हैप्पी गुरु पूर्णिमा

तुमने सिखाया उंगली पकड़ कर हमें चलना,

तुमने बताया कैसे गिरने के बाद संभलना,

तुम्हारी वजह से आज हम पहुंचे इस मुक़ाम पे,

गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं आभार सलाम से। अक्षर ज्ञान ही नहीं,

गुरु ने सिखाया जीवन ज्ञान,

गुरुमंत्र को कर आतमसात,

हो जाओ भबसागर से पार!

शुभ गुरु पुर्णिमा! माँ-बाप की मूरत है गुरु !

कलयुग में भगबान की सूरत है गुरु !

गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं आभार सलाम से।

आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करें अपने गुरु को प्रणाम।

गुरु पूर्णिमा की शुभ कामनायें!

