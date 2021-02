Happy Propose Day Quotes In Hindi To Celebrate This Special Occasion

On February 8, men and women around the world muster their courage to confess their love to their special someone. On this magical day, you, too, can put those unsaid thoughts into words and make your innocent love heard. Whether it is to pop the big question or to turn your friendship into love, do it the right way. We have arranged some romantic quotes and shayaris for you that will help you express love in your language for maximum impact. Happy Propose Day!

Happy Propose Day Quotes in Hindi

"कसूर तो था ही इन निगाहों का

जो चुपके से दीदार कर बैठा

हमने तो खामोश रहने की ठानी थी

पर बेवफा ये ज़ुबान इज़हार कर बैठा"

"यूँ तो मेरी रूह तलक को छु चुके हो तुम,

फिर भी माथे को चूमना सुकून दे जाता हैं..!"

"इस एहसास में ख़ुशी है,

पर इसे मैं दिखा नहीं सकता,

प्यार करता हूँ तुमसे,

मैं चाह कर भी छुपा नहीं सकता।"

"मेरी सारी हसरतें मचल गयी..

जब तुमने सोचा एक पल के लिए

अंजाम-ए- दीवानगी क्या होगी

जब तुम मिलोगी मुझे उम्र भर के लिए"

"चेहरे देख कर दिल ️लगाया ही नही कभी,

हां मुस्कुरा‍हटो पर तेरी कई बार जान लुटाई है हमने..!"

"ज़मीन के हर ज़र्रे को आफताब कर देंगे,

गुलशन के हर फूल को गुलाब कर देंगे,

एक पल भी ना रह सकोगे हमारे बिन,

आपकी सब आदत हम इतनी ख़राब कर देंगे"

"kuchh door mere saath chalo,

ham saaree kahaanee kah denge,

samajhe na tum jise aankhon se,

vo baat munh jabaanee kah denge."

"labo ko rakhana chaahate hai khaamosh,

par dil kahane ko bekaraar hai,

mohabbat hai tumase,

ha mohabbat beshumaar hai."

"हम अपने प्यार का इज़हार इसलिए नहीं करते क्यूंकि हम उनकी हाँ या ना से डरते है.. अगर उन्हों ने कर दी हाँ तो ख़ुशी से मर जायेंगे और कर दी ना तो रो-रो कर मर जायेंगे।"

"दिल की आवाज को इजहार-ए-इश्क कहते हैं, झुकी निगाहों को इकरार-ए-इश्क कहते हैं, सिर्फ जुबां से कहना ही इजहार-ए-इश्क मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ खामोशी से मुस्कराने को भी इकरारे-ए-इश्क कहते हैं"

"याद रुकती नही रोक पाने से.

दिल मानता नही किसी क समझाने से.

रुक जाती है धड़केने आपको भूल जाने से.

इसलिये आपको याद करते है जीने के बहाने से."

