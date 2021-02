Hazrat Ali's Quotes In Hindi To Share With Your Loved Ones On His Birth Anniversary

Hazrat Ali's birth anniversary will be celebrated all over the world on February 25, 2021, this year. Hazrat Ali is considered to be the son-in-law of the Prophet Muhammad and the first Imam by the Shia Muslims. Muslims all over the world consider him to be an extremely important person as he was the first male to embrace Muhammad as the prophet of God and Islam as his religious path. He was born on the 13th day of Rajab's Islamic month in 599 AD.

Hazrat Ali is respected all over the world by Muslims for his integrity, beliefs, bravery, morals and honesty. People still follow his teachings and quotes to lead a righteous and fulfilling way of life. People will also celebrate Hazrat Ali birthday today by sending each other Hazrat Ali quotes and wishes. Here is a look at some of the Hazrat Ali Quotes in Hindi to share on the day.

Hazrat Ali Quotes in Hindi

नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती हैं, क्योकि हवा जब फूलो से गुज़रती हैं, तो वो भी खुशबूदार हो जाती हैं।

अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे, तो चोर के हाथ काटने के बजाए बादशाह के हाँथ काटे जाए।

यदि आप किसी चीज को नहीं जानते हैं तो उसे जानने में कभी भी संकोच या शर्म महसूस न करें।

नफरत से भरे दिल में प्यार जगाने से, पहाड़ को धूल में बदलना आसान हैं

जब ज्ञान की बात आती है तो मौन में कोई अच्छाई नहीं होती है, जिस तरह अज्ञान की बात होने पर बोलने में कोई भलाई नहीं होती है।

आपकी आत्माएं अनमोल हैं, और इसकी कीमत केवल स्वर्ग के बराबर हो सकती हैं। इसलिए, उन्हें केवल उस कीमत पर ही बेचें।

जीभ एक शेर की तरह है, अगर आप इसे ढीली कर देते हैं, तो यह किसी को घायल कर देगी।

यदि एक रात आप किसी को पाप करते हुए देखते हैं, तो कल उसे पापी के रूप में मत देखना। हो सकता है उसने रात के दौरान पछतावा किया हो और आपको पता न चला हो।

अल्लाह को याद रखना बुद्धि की रोशनी है, आत्माओं का जीवन है, और दिलों की चमक है।

सबसे अच्छा ज्ञान वह है जो श्रोता को लाभान्वित करता है।

हमारे दुश्मन यहूदी या ईसाई नहीं हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारी अज्ञानता हैं।

अल्लाह से डरो और तुम्हारे पास किसी और से डरने का कोई कारण नहीं होगा।

जब अल्लाह ने आपको स्वतंत्र बनाया है तो दूसरों के गुलाम मत बनो।

जब गलत साबित हो जाते हैं, तो बुद्धिमान खुद को सही करता है और अज्ञानी तर्क करता है ।

एक दोस्त को तब तक दोस्त नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे तीन मौकों पर परखा न जाए: ज़रूरत के समय में, आपकी पीठ के पीछे, और आपकी मृत्यु के बाद,

अपनी माँ से तेज़ आवाज में बात ना करे, जिसने आपको सिखाया कि कैसे बोलना है।

जो आपको भूल गया, उसके साथ संपर्क में रहें, और जो आपके साथ अन्याय करते हैं, उन्हें क्षमा करें, और जो आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना बंद न करें।

यदि आप किसी को याद करते हैं जब आप खुश होते हैं, तो बस यह जान लें कि आप उनसे प्यार करते हैं और अगर आप दुखी होने पर किसी को याद करते हैं तो बस यह जान लें कि वे आपसे प्यार करते हैं।

एक दोस्त द्वारा ईर्ष्या का मतलब उसके प्यार में दोष है।

Image Credits: Pixabay