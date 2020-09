Hindi Diwas 2020: Here Is A List Of Wishes And Poems To Send To Loved Ones To Mark The Day

Hindi Diwas 2020 is just around the corner and it is the time to commemorate the most spoken language in India. Hindi Diwas is celebrated on September 14 to mark the day Hindi was adopted as one of the official languages of the country as per the constitution. The script, language, and history behind is recalled and reinforced on the younger generations in a bid to keep the legacy of the language alive. The letters are written following the Devanagari script, which is symbolic of uniting the country for its amass usage. The language is used as a common form of communication across the country. Here are some Hindi Diwas quotes, messages and Shayari's to celebrate the day-

Here are some Hindi Diwas wishes for everyone to share

हिन्दुस्तान की है शान हिन्‍दी

हर हिन्दुस्तानी की है पहचान हिन्‍दी

एकता की अनुपम परम्परा है हिन्‍दी

हर दिल का अरमान है हिन्‍दी

हिन्‍दी दिवस की शुभकामनाएं!!

हाथ में तुम्हारे देश की शान

हिन्‍दी अपनाकर तुम बनो महान

हिन्‍दी दिवस की शुभकामनाएं!!

Some more Hindi Diwas messages to share with any Hindi speaking accquaintance

हिन्‍दी की बिन्दी को

मस्तक पे सजा के रखना है

सर आंखो पे बिठाएंगे

यह भारत मां का गहना है

हिन्‍दी दिवस की शुभकामनाएं!!

हिन्‍दी और हिन्दुस्तान हमारा हैं और हम इसकी शान हैं

दिल हमारा एक हैं और एक हमारी जान हैं

हिन्‍दी दिवस की शुभकामनाएं!!

हिन्दुस्तानी हैं हम गर्व करो हिन्‍दी भाषा पर

सम्मान देना और दिलाना दायित्व हैं हम पर

हिन्‍दी दिवस की शुभकामनाएं!!

हिन्‍दी का सम्मान, देश का सम्मान है

हमारी स्वतंत्रता कहां है, राष्ट्रभाषा जहां है

हिन्‍दी दिवस की शुभकामनाएं!!

हिन्‍दी है हमारी मातृ भाषा

हिन्‍दी है हमें बड़ी प्यारी

हिन्‍दी की सुरीली वाणी

हमें लगे हर पल प्यारी

हिन्‍दी दिवस की शुभकामनाएं!!

Wish your friends and family a Happy Hindi Diwas 2020 with following messages

हिन्‍दी है तो हैं हम

बिन हिन्दी क्या हैं हम

हिन्दी से बढ़ती देश की शान

इससे ही होगा हमारा समान

हिन्‍दी दिवस की शुभकामनाएं!!

हम सब का अभिमान हैं हिन्‍दी

भारत देश की शान हैं हिन्‍दी

हिन्‍दी दिवस की शुभकामनाएं

हर पल हर दिन करते हैं हम

हिन्दी बोलने वालों का अपमान

14 सितम्बर को ही क्यों

याद आता है बस हिन्दी बचाओं अभियान

हिन्‍दी दिवस की शुभकामनाएं

More Hindi Diwas 2020 wishes

हिन्दी का सम्मान

देश का सम्मान है।

हमारी स्वतंत्रता वहां है,

हमारी राष्ट्र भाषा जहां है।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल,

बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल!!

हिंदी मेरा ईमान हैं, हिंदी मेरी पहचान हैं,

हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिन्दुस्तान हैं

हिन्दुस्तानी हैं हम गर्व करो हिंदी भाषा पर,

सम्मान देना और दिलाना दायित्व हैं हम पर.

सारे देश की आशा है

हिन्दी अपनी भाषा ह

जात-पात के बंधन को तोड़ें

हिन्दी सारे देश को जोड़े

Send the Hindi Diwas 2020 messages to all from the comfort of home

एकता ही है देश का बल,

जरूरी हिं हिंदी का संबल.

निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे। वही वीर देश का प्यारा है, हिन्दी ही जिसका नारा है। हैप्पी हिंदी दिवस।

हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई।

हिन्दी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल इक दिन ही नहीं हमने, नित हिन्दी दिवस मनाना है। हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई

हिन्दी मेरा इमान है, हिन्दी मेरी पहचान है। हिन्दी हूँ मैं वतन भी मेरा, प्यारा हिन्दुस्तान है। हैप्पी हिंदी दिवस।

