Holi Wishes In Marathi To Send To Your Near And Dear Ones On This Auspicious Day

Holi is a festival that everyone enjoys and celebrates joyfully. This is one of the most-awaited festivals in a year, in India. This year Holi 2020 is observed to be coming on Tuesday, March 10. As Holi 2020 is just around the corner, everyone is busy in their preparations for Holi party and celebrations.

Along with full-fledged Holi preparations, people also make unique sweets and snacks to make the festival more interesting. This festival is uniquely celebrated across India but playing with colours is a common practice that symbolises Holi. Guests visit your place to greet you for Holi and also you go to your relative's place to give sweets and wish them. If you are a Maharashtrian or want to wish your Maharashtrian friend for Holi, here are some Holi wishes in Marathi-

Holi Wishes in Marathi for you to greet your friends and family on this special occasion

रंग प्रेमाचा, रंग स्नेहाचा,

रंग नात्यांचा, रंग बंधाचा,

रंग हर्षाचा, रंग उल्हासाचा,

रंग नव्या उत्सवाचा साजरा करू होळी संगे…

होळीच्या आणि रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा! खमंग पुरणपोळीचा आस्वाद घेण्याआधी,

रंगामध्ये रंगून जाण्याआधी,

होळीच्या धुरामध्ये हरवून जाण्याआधी,

पौर्णिमेचा चंद्र उगवण्याआधी,

तुम्हाला मी व माझ्या परिवारातर्फे,

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

रंगबिरंगी रंगाचा सण हा आला,

होळी पेटता उठल्या ज्वाळा,

दुष्ट वृत्तीचा अंत हा झाला,

सण आनंदे साजरा केला…

क्षणभर बाजूला सारू

रोजच्या वापरातले वाईट क्षण,

रंग गुलाल उधळू आणि,

रंगवूया रंगपंचमीच्या रंगात हे क्षण…

रंगपंचमीच्या रंगीत शुभेच्छा! “लाल” रंग तुमच्या गालांसाठी,

“काळा” रंग तुमच्या केसांसाठी,

“निळा” रंग तुमच्या डोळ्यांसाठी,

“पिवळा” रंग तुमच्या हातांसाठी,

“गुलाबी” रंग तुमच्या होठांसाठी,

“सफेद” रंग तुमच्या मनासाठी,

“हिरवा” रंग तुमच्या आरोग्यासाठी,

होळीच्या या सात रंगांसोबत,

तुमचे जीवन रंगून जावो…

होळीच्या आणि रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

रंगून जाऊ रंगात आता,

अखंड उठु दे मनी तरंग,

तोडून सारे बंध सारे,

असे उधळुया आज हे रंग…

हि होळी तुम्हा सर्वांना सुख समृद्धीची आणि भरभराटीची जावो..

सर्वांना होळीच्या आणि धुलीवंदनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! होळीच्या पवित्र अग्निमध्ये,

निराशा, दारिद्र्य, आळस यांचे दहन होवो,

अणि सर्वांच्या आयुष्यात आनंद, सुख, आरोग्य अणि शांति नांदो.

होळीच्या अणि रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा ! भिजू दे रंग अन् अंग स्वच्छंद

अखंड उठु दे मनी रंग तरंग...

व्हावे अवघे जीवन दंग

असे उधळूया आज हे रंग...

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

होळी संगे केरकचरा जाळू

झाडे वाचवू अन् कचरा हटवू

निसर्ग रक्षणाचे महत्त्व पटवू

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा होळी दरवर्षी येते आणि

सर्वांना रंगवून जाते,

ते रंग निघून जातात पण,

तुमच्या प्रेमाचा रंग तसाच राहतो

हॅपी होली! सुखाच्या रंगांनी आपले जीवन रंगीबेरंगी होवो,

होळीच्या ज्वाळेत वाईटाचा समूळ नष्ट होवो !

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

