Independence Day Quotes In Hindi That One Can Share On Social Media

On August 15, 1947, India became an independent country. This day is celebrated in India with a lot of enthusiasm. This year people will be celebrating the occasion under the new social distancing norms and regulations set by the Government. To celebrate this day virtually, here are some Independence Day quotes in Hindi that you can share on your social media platforms.

Read Also | 'Ramayan Encyclopedia' Cover To Be Unveiled By PM Modi At Ayodhya On August 5

Independence Day Quotes in Hindi

मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है, है दोनों इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, हैं मेरा बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान. वतन हमारा ऐसे ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे ना तोड़ पाए कोई, दिल हमारे एक है एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा हैं हम हैं इसकी शान. महफूज हो वतन अपना बस ऐसा राग चाहिए कीमत में ले ले तू लहू मेरा पर मुझे स्वर्णिम शांत भारत मेरा चाहिए भारत माता की जय, वन्दे मातरम यह बात हवाओं को भी बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आजाद हूं मैं, आजाद हिंदी की फौज हूं मैं भारतीय सैनिक हूं मैं, हां हिन्दुस्तान हूं मैं मैं भारत बरस का हरदम अमित सम्मान करता हूं, यहां की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं.

Read Also | Amitabh Bachchan Quotes From 'Ramayan'; Apologises For Numbering Tweets Wrongly

आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है! स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, हम उस देश के फूल हैं यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है.. स्वतंत्रता का प्रतीक है भारत, देश की शान तिरंगा हूं मैं जवानों के संघर्ष का पर्व है भारत, देश की शान है सेना काश मेरी जिंदगी मे सरहद की कोइ शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, ना खौफ है मौत का ना आरजु है जन्नत की, लेकिन जब कभी जीक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। काश मेरा भी नाम आए। मरने के बाद भी जिसके नाम मे जान हैं, ऐसे जाबाज़ सैनिक हमारे भारत की शान है। तिरंगा हमारा है शान-ए-जिंदगी वतन परस्ती है वफा-ए-जमी, देश के लिए मर मिटना कुबूल है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें..!! Happy Independence Day

Read Also | Ramayan's Dipika Chikhlia Says 'nothing Works As Love' As She Shares A Family Picture

गांधी-भगत सिंह का देश है भारत, आजादी का जश्न हूं मैं सुभाषचंद्र बोस-मंगल पांडे के बलिदान का देश है भारत काश मेरी जिंदगी मे सरहद की कोइ शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, ना खौफ है मौत का ना आरजु है जन्नत की, लेकिन जब कभी जीक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। काश मेरा भी नाम आए। दे सलामी इस तिरंगे को, जिस से तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक तुझमें जान है. Happy Independence Day उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहँदी वाले हाथों ने मंगल-सूत्र उतारे हैं आजादी का प्रतिक है 15 अगस्त, राष्ट्रिय पर्व है 15 अगस्त हूं मैं स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है 15 अगस्त, देश की शान है 15 अगस्त अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में साहेब, सरहदें कूद के आते हैं यहाँ दफ़न होने के लिए। हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी ताकि हमारा देश इस दिन को मना सके। उनके बलिदानों को कभी मत भूलना। स्वतंत्रता दिवस 2020 की शुभकामनाएं! इस विशेष दिन पर यहाँ एक नए कल के हमारे सपनों को साकार करना है! मई आपका स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना से भरा हो! जिस देश में पैदा हुए हो तुम, उस देश के अगर तुम भक्त नहीं नहीं पिया दूध माँ का तुमने और बाप का तुम में रक्त नहीं…। वन्देमातरम !! स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो !!

Read Also | 'Ramayan' Actor Sunil Lahri Shares Different Looks With Thoughtful Caption, See Post