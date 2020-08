Janmashtami Wishes In Hindi That You Can Send To Friends And Family

Krishna Janmashtami is wilded celebrated in the Hindu culture as the birthday of Lord Krishna. Lord Krishna was one of the avatars of Lord Vishnu. According to the Hindu calendar, this date falls on the eighth days of the Krishna Paksha in the month of Shraavana or Bhadrapad.

In the Gregorian calendar, this date usually falls in the month of August or September. This year the date will fall on Tuesday, August 11, 2020. Due to the ongoing pandemic, people will not be able to meet our friend this occasion so here are some Janmashtami wishes in Hindi which one can send to their friends.

Janmashtami wishes in Hindi

पलकें झुकें , और नमन हो जाए…….!! मस्तक झुके, और वंदन हो जाए……!! ऐसी नज़र, कंहाँ से लाऊँ, मेरे कन्हैया कि आपको याद करूँ और आपके दर्शन हो जाए..!! कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाये कृष्ण की महिमा, कृष्ण का प्यार; कृष्ण में श्रद्धा, कृष्ण से ही संसार; मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का त्योहार! जन्माष्टमी के इस अवसर पर , हम ये कामना करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आप पर, और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे।

शुभ जन्मआष्टमी! राधा की चाहत है कृष्णा, उसके दिल की विरासत है कृष्णा, चाहें कितना भी रास रचा ले कृष्णा, दुनिया तो फिर भी कहती है, राधे-कृष्णा, राधे-कृष्णा। माखन का कटोरा मिश्री का थाल, मिटटी की खुशबु बारिश की फुहार, राधा की उम्मीदें कन्हैया का प्यार, मुबारक हो जन्माष्टमी का त्यौहार! मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है पतवार के बिना हे, मेरी नाव चल रही है, बस होता रहे हमेशा, जो कुछ भी हो रहा हैं यशोदा के कृष्णा के , राधे के श्याम के , ग्वालो के कान्हा के ,गोपिओ के माखन चोर के, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

राधा की चाहत है कृष्णा, उसके दिल की विरासत है कृष्णा, चाहें कितना भी रास रचा ले कृष्णा, दुनिया तो फिर भी कहती है, राधे-कृष्णा, राधे-कृष्णा। आओ मिकार सजाये नन्दलाल को,आओ मिलकर करे गुणगान उनका, जो सबको राह दिखते हैं और सबकी बिगड़ी बनाते है, चलो धूम धाम सा मनाये जन्मदिन उनका जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ माखन का कटोरा, मिश्री का थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीदे, कृष्ण का प्यार, मुबारक हों आपको, जन्माष्टमी का त्यौहार। फिर कृष्ण जन्माष्टमी आयी है, माखन की हांडी ने फिर मिठास बढ़ाई है कान्हा की लीला है सबसे प्यारी, वो दे तुम्हे दुनिया भर की खुशिया सारी।। नन्द के लाला को हमारा बार-बार नमस्कार।। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, ख़ुशी मनाओ उसके जन्मदिन की, जिसने दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण के कदम आपके घर आये, आप खुशियो के दीप जलाये, परेशानी आपसे आँखे चुराए, कृष्ण जन्मोत्सव की आपको शुभकामनायें . हैप्पी जन्माष्टमी चंदन की खुशबू , रेशम का हार, सावन की सुगंध और बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद , कन्हैया का प्यार, मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार हैप्पी जन्माष्टमी

नन्द के घर आनन्द भयो, जो नन्द के घर गोपाल गयो, जय हो मुरलीधर गोपाल की, जय हो कन्हैया लाल की। आओ मिलकर सजाये नन्दलाल को, आओ मिलकर करें उनका गुणगान! जो सबको राह दिखाते हैं, और सबकी बिगड़ी बनाते हैं!

शुभ जन्मआष्ट्मी! नंदांचे घर आनंद भोयो, जोंग नंद यांचे घर गोपाळ गायू, जय हो मुरलीधर गोपाल की, जय हो कन्हैया लाल की कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब का प्रणाम, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई. कृष्णा आपल्या गल्लीचा आनंद आहे, तो जगाच्या कोणत्याही कोप-यात नाही वृंदावनच्या राज्यात आपल्यास मजा आहे, मला काहीच बेड सापडले नाही जय श्रीकृष्णा श्री कृष्ण जन्माष्टमी मंगलमय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय हो श्री राधे जय हो श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी. प्रेम से श्री कृष्ण का नाम जपो, दिल की हर इच्छा पूरी होगी, कृष्ण आराधना में लीन हो जाओ, उनकी महिमा जीवन खुशहाल कर देगी। कृष्ण की महिमा, कृष्ण का प्यार; कृष्ण में श्रद्धा, कृष्ण से ही संसार; मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का त्योहार!

