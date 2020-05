Maharana Pratap Jayanti Quotes In Hindi To Share On Social Media

Maharana Pratap Jayanti marks the birth anniversary of an eminent ruler of the 16th century, who stood the might of the Mughal Empire. This day is observed as a public holiday across the northern states of India. According to the western calendar, Maharana Pratap Jayanti is observed towards the end of May or beginning of June. Maharana Pratap Day 2020 will be observed on May 23. Read a few lines quoted by the great warrior that will change your perspective towards life:

Maharana Pratap Jayanti Quotes in Hindi

Source: Arpit Marwah/ Twitter

मातृभूमि और ठपने मां में तुलना करना और ठन्तर समझना निर्बल और मूर्खों का काम है.

समय इतना बलवान है कि राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है

ये दुनिया कर्म करने वालों को ही पसंद करती है. इसलिए कर्म करो

हार आपसे आपका धन छीन सकती है लेकिन आपका गौरव नहीं

जो बुरे वक्त से डर जाते है उन्हें न सफलता मिलती है और न ही इतिहास में जगह

ठगर इरादा नेक हो तो इंसान कभी हार नहीं सकता है.

Maharana Pratap Jayanti Hindi quotes

Source: Manpreet Singh/Twitter

है धर्म हर हिन्दुस्तानी का,

कि तेरे जैसा बनने का।

चलना है ठब तो उसी मार्ग,

जो मार्ग दिखाया प्रताप ने॥

जब-जब तेरी तलवार उठी,

तो दुश्मन टोली डोल गयी।

फीकी पड़ी दहाड़ शेर की,

जब-जब तुने हुंकार भरी॥

झुके नही वह मुगलोँ से,ठनुबंधों को ठुकरा डाला…

मातृ भूमि की भक्ति का, नया प्रतिमान बना डाला…

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

हल्दीघाटी के युद्ध में, दुश्मन में कोहराम मचाया था…

देख वीरता राजपूताने की , दुश्मन भी थर्राया था…

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

Maharana Pratap Jayanti Quotes in Hindi

Source: Manish Somnani/Twitter

एक शासक का पहला कर्त्यव ठपने राज्य का गौरव और सम्मान बचाने का होता है।

ठपनो से बङो के आगे झुक कर समस्त संसार को झुकाया जा सकता है।

गौरव,मान- मर्यादा और आत्मसम्मान से बढ कर कीमती जीवन भी नही समझना चाहिए।

बलिदान पर राणा के, भारत माँ ने, लाल देश का खोया था…

वीर पुरुष के देहावसान पर, ठकबर भी फफक कर रोया था…

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

भारत माँ का वीर सपूत, हर हिदुस्तानी को प्यारा हे…

कुँठर प्रताप जी के चरणों में, सत सत नमन हमारा हे…

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

