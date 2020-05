Mahesh Navami Quotes In Hindi That One Can Send To Their Loved Ones

Mahesh Navami is a Hindu festival that is just around the corner. It is also one of the biggest festivals of the Maheshwari community, which prays to Lord Shiva, who is also known as Mahesh. According to the Hindu calendar, Lord Mahesh’s Navami is celebrated in the month of Jyeshtha. This day is dedicated to Lord Mahadev, and his wife Parvati. Read on to know Hindi quotes for Mahesh Navami:

ALSO READ | Swwapnil Joshi To Amruta Khanvilkar; Here's How Much Marathi Actors Earn Per Film

Mahesh Navami Quotes in Hindi

सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सब का पालनहार है Hail Lord Mahesh सजा दे या माफी महादेव, तू ही हमारी सरकार है….हर हर महादेव कर्ता करे न कर सकै,शिव करै सो होय। तीन लोक नौ खंड में,महादेव से बड़ा न कोय…

काल का भी उस पर क्या आघात हो …. जिस बंदे पर महादेव का हाथ हो..!!

कैसे कह दूँ कि मेरी, हर दुआ बेअसर हो गई…. मैं जब जब भी रोया, मेरे महादेव को खबर हो गई ।। मेरे महादेव तुम्हारे बिना मैं शून्य हूँ, तुम साथ हो महाकाल तो में अनंत हूँ,

जय श्री त्रिकालनाथ महाकाल…. मस्तक सोहे ‪चन्द्रमा, गंग ‪‎जटा के बीच,

श्रद्धा से ‪‎शिवलिंग को, निर्मल जल मन से सीच। शव हूँ मैं भी शिव बिना, शव में शिव का वास,

शिव मेरे आराध्य हैं, मैं हूँ शिव का दास ॥ ना जीने की खुशी, ना मौत का गम,

जब तक हैं दम, महादेव के भक्त रहेंगे हम। जब ज़माना मुश्किल में दाल देता हैं,

तब मेरे भोले हज़ारों रास्ते निकाल देता हैं। किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं,

और बदलने वाले को भोलेनाथ कहते हैं।

ALSO READ | Asha Negi Opens Up About Her Early Days As An Actor; Read Details Here



मस्तक सोहे ‪चन्द्रमा, गंग ‪‎जटा के बीच,

श्रद्धा से ‪‎शिवलिंग को, निर्मल जल मन से सीच। शव हूँ मैं भी शिव बिना, शव में शिव का वास,

शिव मेरे आराध्य हैं, मैं हूँ शिव का दास ॥ जिनके रोम-रोम में शिव हैं, वहीं विष पिया करते हैं,

जमाना उन्हें क्या जलायेंगा, जो श्रृंगार ही अंगार से करते हैं। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ,

भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस भोलेनाथ का पुजारी हूँ। कोई दौलत का दीवाना, कोई शोहरत का दीवाना,

शीशे सा मेरा दिल, मैं तो सिर्फ महादेव का दीवाना।

ALSO READ | Jyotika And Suriya Attend A Virtual 'Ponmagal Vandhal' Pre-release Live Event

बाबा महाकाल के भक्त हैं, हर हाल में मस्त हैं

जिंदगी एक धुँआ हैं, इसलिए हम चिलम मैं मस्त हैं।

ALSO READ | Mohanlal, Kamal Haasan, Mammootty And Others Pay Tribute To MP Veerendra Kumar