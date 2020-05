Mother's Day Wishes In Kannada To Share With Your Mom On This Special Day

Mother's Day in India is celebrated on the second Sunday of May. It is an annual celebration considered all over the globe. Mother's Day is celebrated to acknowledge our mothers, warmth of motherhood, motherly connections, and the significance of mothers in society. Every country celebrates Mother's Day on different dates, most commonly in the month of March and May. Check out Mother's Day wishes in Kannada to share with your mothers and other mother figures.

Mother's Day wishes in Kannada

"ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ." ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

"ಜಗತ್ತಿಗೆ, ನೀವು ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನೀವು ಜಗತ್ತು." - ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

"ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಯು ನೂರು ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ!" - ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

“ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಯಿಗೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವರು, ಸಲಹೆಗಾರ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಚಾಲಕ, ಚೀರ್ಲೀಡರ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಯಿ. ” - ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಜೀವನವು ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಎಂದಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮಗೆ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗುರುತಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನವನ್ನು ತಾಯಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ .... ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಅವರು ದಿನ ಮತ್ತು ದಿನ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಲಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ow ಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೂ, ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಮೈಲ್, ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶ; ತಾಯಿ, ನೀವು ನನಗೆ ದೇವತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ, ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ತಾಯಿಯೇ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಎಡವಿ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾಮ್! ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಎಲ್ಲಾ ಸುಂದರ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ತಾಯಿಯಾಗಲು, ನಿಮಗೆ ತಾಯಿಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಆತ್ಮೀಯ ಮಮ್ಮಾ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

