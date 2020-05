Mothers Day Wishes In Marathi To Send To Your Aai On This Special Day

Mothers Day is a worldwide celebration honouring mothers and their motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society. It is an annual event but is held at different dates in the calendar, and is most commonly observed in March or May. The Mothers Day celebration has been absorbed into Indian culture and is marked every year on the second Sunday of May.

Earlier, the celebration was mostly contained in urban areas where the occasion has been primarily commercialised, but now it is also spreading to the depths. Check out some Mothers Day wishes in Marathi to share with your mother to bring a smile on her face.

Mothers Day wishes in Marathi -

अगदी सुरुवातीपासूनच, तूच आहेस जो माझे पालनपोषण करतो, माझ्यावर प्रार्थना करतो, माझ्याबद्दल काळजी घेतो, मला मार्गदर्शन करतो आणि प्रत्येक प्रयत्नात माझे समर्थन करतो. मला आवश्यक असलेल्या प्रेमामुळे दररोज तिथे आल्याबद्दल धन्यवाद. मदर्स डे च्या शुभेच्छा |

आई

दोन शब्दात सार आकाश सामाऊन घेई,

मिठीत तिने घेता लहान वाटे भुई,

ओरडा हि तिचा भासे जणू गोड गाणी,

वादळ वारे, ऋतू सारे तिच्याच मिठीत विरून जाई!

आपल्या आवडत्या मुलापासून आईकडे, प्रेमाने

मदर्स डे च्या शुभेच्छा !

मी स्वर्गात आभार मानतो आपण माझे आहात, मदर्स डे च्या शुभेच्छा !

डोळे मिटुन प्रेम करते, ती प्रियासी .....

डोळे मिटल्यासारखे प्रेम करते, ती मैत्रिण ......

डोळे वटारुण प्रेम करते, ती पत्नी ......

आणि

डोळे मिटेपर्यँत प्रेमकरते, ती फक्त आई .....

आई म्हणजे मंदिराचा उंच कळस,

आई म्हणजे अंगणातील पवित्र तुळस,

आई म्हणजे भजनात गुणगुणावी अशी संतवाणी,

आई म्हणजे वाळवंटात प्यावे असे थंड पाणी…

माता गोंद सारख्या असतात. जरी आपण त्यांना पाहू शकत नाही तरीही ते अद्याप कुटुंब एकत्र ठेवत आहेत.

आई, ही एकच व्यक्ती आहे, जी तुम्हाला इतरांपेक्षा नऊ महिने जास्त ओळखत असते... मदर्स डे च्या शुभेच्छा !

माता त्यांच्या मुलांचे हात थोड्या काळासाठी धरुन ठेवतात, परंतु त्यांची अंतःकरणे नेहमीच असतात.

आई नेहमीच माझ्यासाठी असल्याबद्दल धन्यवाद. मदर्स डे च्या शुभेच्छा!

घर सर्वात आनंदी ठिकाण बनविल्याबद्दल धन्यवाद. मदर्स डे च्या शुभेच्छा!

देवाच्या मंदिरात

एकच प्रार्थना करा,

सुखी ठेव तिला,

जिने जन्म दिलाय मला…

सर्व मातांना मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपल्या मातृत्वाच्या स्पर्शाने हे जग प्रेमामुळे परिपूर्ण झाल्याबद्दल धन्यवाद.

विश्वातील सर्वोत्कृष्ट आईच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आई, शब्द बोलण्यापेक्षा माझे तुझ्यावर जास्त प्रेम आहे. तू माझा चांगला मित्र आहेस आणि मी तुझ्याशिवाय गमावले आहे. मी आज असलेली व्यक्ती बनवल्याबद्दल धन्यवाद.

मला माहित असलेले तुम्ही सर्वात काळजी घेणारे व प्रेमळ व्यक्ती आहात. मला या जगात आणण्यासाठी आणि दररोज माझ्यासाठी तेथे आल्याबद्दल धन्यवाद. आई तुझ्यावर प्रेम आहे आई!

