Raksha Bandhan Quotes In Hindi To Celebrate The Special Occasion

Raksha Bandhan is one of the most celebrated festivals in India. Raksha Bandhan 2020 falls on August 3. This festival is generally celebrated on the last day of the Shravan month, according to the Hindu calendar. The traditional Hindu festival celebrates the bond of brothers and sisters.While several people share Raksha Bandhan forwards to each other on this occasion, several even share ‘Happy Raksha Bandhan quotes 2020’. Here are some Raksha Bandhan quotes in Hindi that you can share with your friends and family.

Raksha Bandhan quotes 2020:

”रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार हैं जिसे भाई ठपने बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन देता हैं।”

“वो बहन खुशकिस्मत होती है। जिसके सर पर भाई का हात होता है, हर मुश्किल में उसके साथ होता है. लड़ना झगड़ना और फिर प्यार से मानना तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता हैं।”

“जब मम्मी और पापा नहीं समझते, एक बहन ज़रूर समझ जाती है।”

“बहन का प्यार एक सफ़ेद रोशनी है, जिसमे हमारे बचपन कि किलकारियां एक संगीत बनकर गूंजती है!”

“दोस्त आते और जाते हैं, लेकिन तुम मेरे प्यारे भाई, हेमशा मौजूद होते हो!”

“भाई परेशान करते हैं, इंटरफीयर करते हैं। कभी ना भूलने वाली उदासी, गुस्से और मजाक में लिप्त होते हैं। उधार लेते हैं। आपकी चीजें तोडते हैं। परीशान करते हैं। लेकिन ठगर मुसीबत आती है, तब सबसे पहले वही मौजूद होते हैं। आपकी सभी लोगों से रक्षा करते हैं।”

“भाई और बहन इतने करीब होते हैं जितने हाथ और पैर।”

“चन्दन की डोरी फूलों का हार, आये सावन का महिना और राखी का त्यौहार, जिसमे है झलकता भाई-बहन का प्यार…”

“भाई बहन की यारी सबसे प्यारी”

“बहन चाहे दूर भी हो तोह भी कोई गम नहीं होता, उसका प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, ठक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर बहन-भाई का प्यार कभी कम नहीं होता।”

“एक बड़ी बहन आपको आधा बच्चा आधा औरत बने रहने में मदद करती है।”

“भाई प्रकृति द्वारा दिया गया दोस्त है।”

“मैंने ठपनी आत्मा को खोजा, लेकिन मैं ठपनी आत्मा नहीं देख पायी। मैंने ठपने भगवान् को खोजा, लेकिन मै भगवान् से नहीं मिल पायी। मैंने ठपने भाई को खोजा और मुझे तीनो मिल गए।”

“वो बहन खुशकिस्मत होती है, जिसके सर पर भाई का हात होता है, हर मुश्किल में उसके साथ ..”

We hope that these Raksha Bandhan quotes in Hindi brought a smile to your face. Here’s wishing everyone a very Happy Raksha Bandhan 2020.

