Ram Navami is a day celebrated to mark the birth of God Rama. Many people are seen enjoying this day with their loved ones by decorating their houses, wearing new clothes, and having grand celebrations. And as one celebrates the festival of Ram Navami, here’s taking a look at the Ram Navami wishes in Hindi that you can send to your loved ones.

Ram Navami Wishes in Hindi

Ayodhya Ke Vaasi Ram, Raghukul Ke Kehlaya Ram, Purhson Me Hai Uttam Ram, Sada Hapo Hari Ram Ka Naam. Ram Navami Ki Shubhkaamnaye!

राम नवमी के दिन राम ने अवतार लिया था बुराइयों से लड़ने के लिए इस दिन को सार्थक बनाएँ अपने अंदर के रावण को मिटायें राम नवमी की हार्दिक बधाई

राम नाम का महत्व न जाने

वो अज्ञानी अभागा हैं

जिसके दिल में राम बसा

वो सुखद जीवन पाता हैं

राम नवमी की हार्दिक बधाई

अयोध्या जिनका धाम है राम जिनका नाम हैं मर्यादा पुरषोतम वो राम हैं, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है राम नवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं

श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभय दारुणाम नवकंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंजारुणम

राम को जीवन का परम सत्य मान, जीवन पथ पर आगे बढ़ते चलो; प्रभु राम रहेंगे सदा आपके साथ, भाग्य में सफलता का प्रभु देंगे यश मान। राम नवमी की शुभ कामनायें!

नवमी तिथि मधुमास पुनिता; शुक्ला पक्ष अभिजीत नव प्रीता; मध्य दिवस अति शीत ना गामा; पवन काल लोक विश्रामा। राम नवमी की शुभ कामनायें!

राम अपनी कृपा से मुझे भक्ति दे; राम अपनी कृपा से मुझे शक्ति दे; नाम जपता रहूँ कर्म करता रहूँ; हे प्रभु तन से सेवा करूँ मन से संयम करूँ। सदा ही तेरे चरणों में रहूँ।

राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है; ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है; आपको और आपके परिवार को राम नवमी की शुभ कामनायें।

नेक नाम और काम कभी डूबते नहीं; सच्चाई का रंग धोने से कभी छूटते नहीं; इंसानियत के फ़र्ज़ से जो चूकते नहीं; राम जी ऐसे बंदों पर मेहर करना भूलते नहीं। शुभ राम नवमी।

