Women's Day Wishes In Hindi To Send Your Near And Dear Ones On The Auspicious Day

International Women’s Day (IWD) is just around the corner. The auspicious day is celebrated every year on March 8. On Women's Day, people talk about the importance of women and spread several messages that shed light on eliminating the discrimination that takes place in society.

On this special day, many like to drop in sweet English, Marathi, Hindi wishes, messages, and quotes on WhatsApp to their near and dear ones to make them feel loved and respected. This year, International Women’s Day falls on a Monday. If you wish to begin with the countdown, take a look at these inspiring wishes in Hindi to send the women you love. The below compilation has quotes and Women's Day wishes in Hindi.

Happy Women's Day wishes in Hindi

एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होगा। एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा।

- महात्मा गांधी

हर दुःख दर्द सह कर वो मुस्कुराती है, पत्थरों के दीवारों को औरत ही घर बनाती है। हैप्पी विमेंस डे

स्त्रियाँ पुरूषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, क्योंकि वे पुरूष से कम जानती हैं, किन्तु उससे अधिक समझती हैं. – जेम्स स्टीफेंस

नारी के बिना पुरूष का बचपन असहाय है, युवास्था सुख रहित हैं और बुढ़ापा सांत्वना देने वाले सच्चे और वफ़ादार साथी से रहित हैं. – जौन

प्रत्येक देश के दो पंख होते हैं एक स्त्री और दूसरा पुरुष…देश की उन्नति एक पंख से उड़ान भरने पर नही हो सकती हैं.

सहनशीलता से जीवन की विषम यात्रा को सरल और सुखद बनाना नारी का कार्य हैं. – ग्रियर्सन

कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कन्धा मिला कर ना चलें।

औरतें प्यार करने के लिए बनी हैं, समझने के लिए नहीं।

समाज की वास्तविक वास्तुकार महिलाएँ हैं.

जिस घर में स्त्री दुखी होती है उस घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता हैं और दुखो से घिरा रहता हैं.

आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं; आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं; आप एक औरत को शिक्षित करते हैं, आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं.

एक श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो अपनी माँ की इज़्ज़त करता है, परन्तु वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो अपने बच्चे की माँ की भी उतनी ही इज़्ज़त करता है।

मकान मिस्त्री बनाता है, पर उसे घर एक स्त्री बनाती है।

एक स्त्री का सम्मान करना यह दर्शाता है की आप भी एक माँ रूपी स्त्री के साए में पाले-बड़े हो।

औरतें वो नहीं सुनना चाहती जो आप सोचते हैं . औरते वो सुनना चाहहती हैं जो वो सोचती हैं — गहरी आवाज़ में.

सबसे सुदृढ़ समाज वही है जहाँ स्त्रियों को सम्मान के लिए संघर्ष न करना पड़े।

जगत सारा जिसका आभारी है वह बेटी है, बहन है, बहु है, वही नारी है।

स्त्री नाम के सूर्य को दबाइए मत इसे उगने दीजिए और फिर देखिए पूरा समाज रौशनी से प्रज्ज्वलित हो उठेगा।

(Image source: Canva)