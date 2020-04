Maharashtra Day Status In Marathi To Update Your WhatsApp 

Maharashtra Day is celebrated across the state on the 1st of May. The day marks the formation of the state. This day has been celebrated since 1960 and is also called as Maharashtra Din. Listed below are some of the Maharashtra day status in Marathi to update your Whats App.

Maharashtra day status in Marathi to update your Whats App

तू माझी नसली तरी,

मी तुझाच आहे..

कारण तू

महाराष्ट्राची आहे,

आणि महाराष्ट्र माझा आहे…

जय महाराष्ट्र!

माझा माझा महाराष्ट्र माझा,

मनोमनी वसला शिवाजी राजा,

वंदितो या भगव्या ध्वजा,

गर्जतो, गर्जतो महाराष्ट्र माझा…

गर्जा महाराष्ट्र माझा…!

भीती ना आम्हा तुझी मुळीही गडगडणाऱ्या नभा,

आस्मानाच्या सुलतानीला,

जवाब देती जीभा..

सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो,

शिवशंभू राजा..

दरीदरीतून नाद गुंजला,

महाराष्ट्र माझा..

जय जय महाराष्ट्र माझा…

महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आम्हाला अभिमान आहे

महाराष्ट्रीय असण्याचा..

आम्हाला गर्व आहे

मराठी भाषेचा..

आम्ही जपतो आमची संस्कृती

आमची निष्ठा आहे मातीशी…

महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

अभिमान आहे मराठी असल्याचा,

गर्व आहे महाराष्ट्रीय असल्याचा…

!!!जय महाराष्ट्र!!!

महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

दगड झालो तर ‘सह्याद्रीचा’ होईन!

माती झालो तर ‘महाराष्ट्राची’ होईन!

तलवार झालो तर ‘भवानी मातेची’ होईन!

आणि…

पुन्हा मानव जन्म मिळाला तर ‘मराठीच’ होईन!

महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

!!!जय महाराष्ट्र!!!

महाराष्ट्राची यशो गाथा,

महाराष्ट्राची शौर्य कथा,

पवित्र माती लावू कपाळी,

धरणी मातेच्या चरणी माथा.

जय महाराष्ट्र...

महाराष्ट्र दिन व अंतरराष्ट्रीय कामगार

दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...

महाराष्ट्रदिनाच्या सर्व महाराष्ट्र वासीयांना तसेच मराठी बांधवांना मनापासुन कोटी कोटी शुभेच्छा



।। महाराष्ट्रदिन चिरायु होवो ।।



गर्व आहे मला मी मराठी असल्याचा

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा

रेवा वरदा, कृष्णा कोयना, भद्रा गोदावरी

एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी

भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा

भीती न आम्हा तुझी मुळीही गडगडणार्‍यानभा

अस्मानाच्यासुलतानीला जबाब देती जिभा

सह्याद्रीचासिंह गर्जतो, शिव शंभू राजा

दरीदरीतुन नाद गुंजला, महाराष्ट्र माझा

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी

पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी

दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला

निढळाच्या घामाने भिजला

देशगौरवासाठी झिजला

दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा