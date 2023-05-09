Niharika Sanjeeiv

May 09 ,2023

Kriti Sanon looks enchanting at Adipurush trailer launch
Varinder Chawla
Kriti Sanon, who will play the role of Sita in Adipurush, looks enchanting. Image: Varinder Chawla
Pic 2: Kriti Sanon opts for a white saree with a yellow-golden border. Image: Varinder Chawla
Kriti Sanon sports gajara. Image: Varinder Chawla
Kriti Sanon sported light makeup with pink-tinted lips. Image: Varinder Chawla
Kriti Sanon flashed her million-dollar smile for the camera. Image: Varinder Chawla
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