Niharika Sanjeeiv
May 09 ,2023
Kriti Sanon looks enchanting at Adipurush trailer launch
Varinder Chawla
Kriti Sanon, who will play the role of Sita in Adipurush, looks enchanting.
Image: Varinder Chawla
Pic 2: Kriti Sanon opts for a white saree with a yellow-golden border.
Image: Varinder Chawla
Kriti Sanon sports gajara.
Image: Varinder Chawla
Kriti Sanon sported light makeup with pink-tinted lips.
Image: Varinder Chawla
Kriti Sanon flashed her million-dollar smile for the camera.
Image: Varinder Chawla
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